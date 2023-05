Así será Polémica en el Bar con Marcela Tinayre en la conducción

Se sabe que el programa se emitirá por la pantalla de América y el debut será el próximo lunes 29 de mayo en el horario de las 23.15, al término del ciclo de entrevistas que encabeza Fernando Dente.

Quienes estarán junto a la mamá de Juanita y Nacho Viale serán Flavio Mendoza, Chiche Gelblung, Eliana Guercio, Gabriel Schultz, Alfa (ex participante de Gran Hermano) y Marcelo Polino, este último en el personaje de dueño del bar.

"Gustavo Sofovich hace tiempo que me viene llamando. Me encanta, porque soy una mujer que va a hacer un programa muy catalogado de machista. La mujer cambió, tiene otra importancia. Me encantó todo: otro bar, modernismo, flores... No es un programa feminista, es un programa femenino, conducido por una mujer", manifestó Tinayre en LAM. En esa misma entrevista, la conductora de 72 años terminó confirmando a sus compañeros para esta nueva edición de "Polémica en el Bar".

La pantalla de América en estos meses

Seguramente Marcelo Tinelli como Gerente Artístico de América, acompañe este debut que es el primero de la nueva grilla del canal, saliendo desde Kuarzo.

A mediados de junio llegará “El diario de Mariana” con Mariana Fabbiani a las 14.30 y entonces “Intrusos” ira de 12.30 a 14.30 y a fines de julio (si llega todo a tiempo) estará debutando el “Bailando”.

Una semana o dos antes, los fines de semana, se verá sábados y domingos a Denise Dumas al frete del “Debate del Bailando”.