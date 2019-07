El hijo de Gustavo Cerati manifestó su discrepancia y críticas a la actual gestión de Macri y por quejas le suspendieron la cuenta, que ya recuperó, aunque borrando los posteos polémicos. "Vi el odio", dijo

A Benito Cerati le suspendieron su cuenta de Twitter durante una semana tras manifestar críticas al gobierno de Mauricio Macri. El músico se quejó de los spots de campaña electoral de Juntos por el Cambio, en los que se hace hincapié en autopistas y rutas. Lo hizo sin insultos, no obstante fue sancionado por la red del pajarito gracias a las quejas de quienes consideraron ofensivos sus posteos: "Qué me importan los edificios de vidrio y las autopistas nuevas si la gente se está muriendo de frio, no entiendo cómo te quieren comprar con eso. Ah, quizás es porque piensan que ahora cuando llueve se pueden meter debajo de la autopista para no mojarse, qué tiernos", disparó el músico.