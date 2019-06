Carla Peterson: "Pegó porque hablaba de lo que la gente necesitaba"

La distinción, como corolario, acarreó un sinnúmero de comentarios cuando esta actriz, revolucionó el clima de la fiesta con un prolongado beso en la boca y su devoción hacia su compañera de labores Nancy Dupláa. "Qué difícil recibir un premio, porque de verdad no siento que sea justo. No hubiera podido haber hecho lo que hice sin vos. Todos sabemos lo que sos. Te amamos, sos una maestra. Yo la he visto hacer magia con las escenas. Te amo, te amo", repitió Peterson a Dupláa, con lágrimas en los ojos.

"Estoy muy nerviosa, creí que nos iban a dar uno a las dos. La verdad que pensé que nos iban a dar uno a las dos", insistió. "Nancy: gracias, este premio es de las dos. No hubiesen existido ni Laura ni Antonia. Vos sos mágica, tenés estrella. Tu alegría de todos los días nos guió. Sos el sol. Te amamos. Todos los que hicimos 100 días sabemos que este premio es de las dos", le dedicó con la voz entrecortada para finalizar su discurso, que también incluyó una inquietante petición a favor del aborto legal, preguntándole al público: "Se nota que la amo, ¿no?", disparó en el atril instalado en el escenario de uno de los salones principales del Hotel Hilton.

Tras esas palabras, Carla, ya con mayor calma, ratifica lo expresado y comparte el sentimiento con una incontenible emoción. "La verdad es que no lo esperaba. Cualquiera de las dos lo merecíamos. Mi premio es el de Nancy y el de Nancy hubiera sido mío. Las dos sabemos lo que hicimos para hacer este programa. Sí, fue mucho lo que pusimos, la historia y todo. Juntas", indica en exclusiva un instante después de haberse alzado con el anhelado Martín Fierro.

"A Nancy la quiero mucho y también no sabía qué decir y en el momento surgió todos eso. Por eso los actores tenemos autores que nos escriben lo que tenemos que decir. Con un texto a decir va mejor", guiña un ojo con complicidad.

"La quiero mucho y sé cómo hicimos este programa así que lo que yo tenía que agradecer también la incluía a ella. Ella es una persona muy generosa y que te da mucho para que uno pueda lucirse también", señala con pupilas húmedas.

Es que la chica que, de modo verosímil, supo ponerse en la piel de Laura Contempomi encarnando una relación de dos mejores amigas con Dupláa (Antonia en la ficción), profundizó una fuerte amistad fuera del set. Un vínculo que nació hace más de dos décadas, desde el inicio de sus carreras, cuando comenzaron a trabajar en la inolvidable tira infanto juvenil Montaña Rusa.

"Nos reencontramos después de 20 años. Siempre hubo una amistad, pero ahora volvimos a hacerla crecer", resume esta artista que se destacó en ciclos televisivos tales como Verano del 98, AmorArte, Son amores, Lalola, Los exitosos Pells, Sos mi vida, Guapas, Tiempos compulsivos y En Terapia.

La tira creada por Sebastián Ortega que comandaron Carla Peterson, Nancy Dupláa, Luciano Castro y Juan Minujín, quién también se llevó su estatuilla, sobresalió por la hondura con que se trataban temáticas que en lo común no se frecuentan en una novela. Desde la inclusión, el bullying, la diversidad, el divorcio, la infidelidad, las drogas y el alcohol, la violencia de género, el embarazo adolescente y la homosexualidad, hasta la transexualidad y el cambio de identidad de Juana a Juani, tan bien manifestado por Maite Lanata quién obtuvo el Martín Fierro como mejor actriz de reparto.

"Pegó que hablábamos de lo que la gente necesitaba hablar y de lo que a nosotras nos hubiera gustado escuchar. Y eso pasó con el programa. No sé si hay pocas ficciones, pero ésta fue una y muy importante y muy contundente", asegura. Si bien 100 Días para Enamorarse no fue trascendental en su carrera, para Peterson es un sello distintivo difícil de olvidar. "Es importante para mí, pero nada distinto a cada paso que yo voy dando y que me va llevando a otra cosa. Fue muy lindo el equipo, el grupo que se armó y estuvimos muy bien", destaca.