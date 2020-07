“Después de 10 años de convivir con trastornos alimenticios, pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón, hoy me pintó subir esto”, decía parte del texto que acompañó su video en Instagram que ya lleva más de 8 millones de likes.

Catherine Fulop, su madre, le dejó este mensaje: "Mi bebé bella, quiero que sepas que te amo, estoy muy orgullosa de ti y como te manejas en tu vida”. “La madurez te dará la calma para ver todo lo hermoso que hay en ti, vas por buen camino hija”, escribió Cathy.

Consultada sobre este tema en Los ángeles de la mañana (LAM), Fulop dijo: “Siento que eso fue una confesión de ella y que pertenece a ella más allá de que como padres lo hemos sufrido junto con ella. El ver su posteo nos movilizó muchísimo porque nos tomó por sorpresa, no sabíamos que lo iba a publicar. Para mí fue muy movilizante ver todo lo que le escribieron”.

Maite Peñoñori, de LAM, le preguntó: “Karina Iavícoli dijo que debió ser duro de adolescente tener una mamá como vos tan bella, espléndida y entrenada. ¿Qué pensás?”.

Fulop respondió: “Y sí, yo creo que eso para ella también debió haber sido muy duro. Porque capaz ella me ve a mí, que uno lo hace sin querer. Es más, pensando que uno va a dar el ejemplo”.

“Pero para nosotros en casa nunca fue una obsesión la comida. Había comida chatarra, comida saludable. Estaba en la mesa la elección porque yo siempre busqué ayuda para mí. Con mi ejemplo pensé que se los iba a transmitir a mis hijas. No contaba con la influencia externa y lo que empezó a pasar con las redes sociales, que a nuestra generación nos sorprendió mucho. La generación de ella ha tenido que lidiar con las redes, que todo se viralice”, agregó la actriz y conductora venezolana, que se ha convertido en símbolo de la vida saludable.

“En mi casa te juro que nunca se los obligó a comer sano o no, la comida no era un tema, siempre se comió mucho, yo siempre fui muy comilona, me gusta comer de todo”, agregó.

“Era muy difícil todo porque uno no terminaba de darse cuenta. Ella ocultaba, yo la veía comiendo y bien. La veía flaquita pero como tanto Ova como yo fuimos muy flacos me hubiera parecido raro si mis hijas no lo eran. Decía ‘pero si yo era más flaquita que ella a su edad’ cuando me hablaba alguna amiga. Después uno se da cuenta, ella pidió más ayuda”, señaló Fulop.