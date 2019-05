"En ese momento yo ya no estaba más con el Pocho cuando pasó eso, pero me dio bronca que Lucía que era mi amiga me haya engañado diciendo que no fue cierto", agregó Yanina.

Integrantes de un triángulo de cuatro amigos, a continuación Screpante señaló: "Yo no digo que el Pocho no me haya engañado nunca, pero cuando estuvo con Lucía ya no era mi pareja. Ya estábamos separados"."Lo que más me molestó fue que Lucía me vino a mentir en la cara, que ella no había estado con el Pocho, pero amigos en común que tenemos me confirmaron lo que yo presentía", agregó.

Sin hacer pausa alguna, en el programa Incorrectas que conduce Moria Casán, Yanina continuó con su monólogo sexual: "No hubo cuerno porque yo ya no estaba con el Pocho, pero eso no quiere decir que en otro momento el Pocho me haya cuerneado".

Tras ocho años en pareja con el futbolista actualmente jugando en China, la rubia aseguró: "Con el Pocho no seguimos porque estábamos en dos proyectos diferentes; él quería ser padre y yo no por ahora. Yo no tengo ganas de ser madre por el momento".

En la última etapa de su noviazgo con el futbolista, Screpante relató que "con el Pocho estuve en China 7 meses. Vivíamos en un pueblo fantasma, cerca de Pekin".

Finalmente Yanina Screpante sostuvo que "con Pocho no estoy enojada porque con él ya no éramos más pareja cuando estuvo con Lucía. Con el Pocho compartimos muchos años juntos y en el último tiempo que compartimos juntos el Pocho y yo nos peleábamos muchísimo".

