Para charlar un poco sobre el impacto que conserva la coproducción entre la Televisión Pública e Ideas del Sur, Diego Falletti (@diegofalletti88) invitó a su programa vía Instagram –titulado “La Noche del Diente”- a Dante Mastropierro, quien le dio vida a “El Negro Pablo”, un personaje que grabó una pila de berretines en el inconsciente colectivo. “Hay una generación que no la deja morir. Con poco se hizo mucho, y todavía no hay serie que la haya superado”, dijo orgulloso Mastropierro.

Ese idilio perpetuo con el público solo es comparable con el fanatismo que despiertan Los Simuladores (2002-2004) -una joya que se encuentra al alcance de todos en Netflix y CineAr-. Por ese motivo, el debate que ocupó un lugar en los foros (ahora obsoletos) se expandió recientemente a las redes sociales de consumo masivo: ¿cuál fue la mejor ficción nacional: aquella sobre unos especialistas en resolver problemas o el raid marginal de Ricardo (Rodrigo de la Serna)? Consultado al respecto, Mastropierro dio una respuesta que anularía la retórica del mismísimo Mario Santos (Federico D'Elía).

“Mirá… yo vi muchas veces a Los Simuladores y ellos simulaban. ¡Lo nuestro era verduski, verduski! ¡La salsa misma! ¡Qué sigan simulando! Tengo un amigo que trabaja en Los Simuladores, el gordo Mortadela, cuando vamos a laburar, no labura, simula”, rebatió con humor.

Hacia el final de la entrevista, demostrando que los berretines siguen intactos, el actor se despidió de la audiencia de La Noche del Diente con una de las frases más populares de su mítico personaje: “Saludos a todos los que siguen manteniendo viva esta gran serie de Bruno Stagnaro. Saludos y váyanse lavando el libro que en cualquier momento voy para allá y les como el rosquete”.

El compromiso social de Dante

Durante un pasaje de la entrevista, Mastropierro comentó que tiene un comedor comunitario “a pulmón” llamado “Pancitas llenas, Corazones contentos”, ubicado en el barrio de La Boca (Brandsen 740), en el que familias anteras se acercan a comer cada día. “Se encarga mi mujer Marcela Verónica Morales, quien lleva todo adelante con un par de colaboradoras”, afirmó. En este afán de ayudar a quienes lo necesitan, el actor remarcó que están abiertos a recibir una ayuda de donde sea. Y, recientemente, entre todas esas manos, se sumó la de Dios.

“La donación que te conté llegó hoy, y ese muchacho del que te hablé, aunque vos nos lo creas, es Diego Armando Maradona. Donó varios pares de zapatillas para el comedor. Lo tengo que decir porque hay mucha gente que se tira contra Diego, y él es alguien que hace muchas cosas por los pobres. Que lo escuchen todos, no tengo porque ocuparlo”, aseguró. Y agregó: “Hablé un rato por teléfono y me dieron ganas de llorar, y me dijo: ‘No seas maricón’. Y yo, ¿cómo hago yo para no emocionarme? Me emociona toda la gente que vivió en una villa como yo y hoy están bien”.

