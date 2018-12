Cuentos Borgeanos separó al guitarrista por denuncia de abuso

“En Cuentos Borgeanos repudiamos todo tipo de abusos y de violencia, sea cual sea. Por esta razón decidimos desvincular a Germán del proyecto, por verse involucrado en situaciones que no solo atentan contra la ética y la filosofía de la banda, sino que además ponen de manifiesto un comportamiento repudiable desde lo personal que no toleramos y con el cual no nos sentimos identificados”, escribió el grupo en su Facebook oficial.

ADEMÁS:

Y la banda añade en la misma red social: “Estamos todos envueltos en un gran cambio. Ojalá que este tipo de cosas generen más conciencia y una profunda comprensión. No es no”.

Parise, quien había ingresado a la banda en 2015, fue denunciado por una supuesta víctima, a través de la cuenta de Twitter @MelinaAylenn, quien relata que el guitarrista, a quien consideraba su amigo y en quien confiaba, aprovechó una situación de intimidad en la que ella estaba entredormida para manosearla.

La banda Cuentos Borgeanos tomó esta determinación mientras prepara los shows previstos para el 29 y 30 de diciembre en el local La Tangente, en el porteño barrio de Palermo.