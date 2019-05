Dos "patitos feos" que se vuelven a ver como Gente Feliz

"Creo que ni bien nos vimos nos dijimos: ‘somos los mismos’. Porque nos vemos chicos porque nos conocimos de chicos, pero a la vez sabes que viviste un montón de cosas por separado", resalta Laura. "Uno va aprendiendo, va creciendo, en tantas cosas que es lindo reencontrarse en el trabajo después de una etapa tan linda, tan unida, tan loca también, tan inesperada, de diversión y de todo como la que fue Patito y ver que cada uno pudo seguir con lo que le gusta", detalla esta artista al tiempo que su compañero asiente con la cabeza con ganas de manifestar su adhesión.

"Es como un reencuentro cuando te encontrás después el colegio, después de 10 años. Aquí es un poco eso con Lau y con todos los Patitos. Hay muchos que siguieron trabajando, la gran mayoría, otros no y se dedicaron a otras cosas y es loco ver el recorrido de cada uno. Nos cruzamos en un evento e hicimos música, pero básicamente nos vimos muy poco en estos años", comenta Gastón.

La propuesta de Muscari, quién los convocó junto a Patricia Palmer, Cecilia Dopazo, María Leal, Pepe Novoa, Mariano Torre y Manuel Vicente en Gente feliz, fue el convite adecuado para poder sumar un nuevo desafío a sus carreras.

"Después de tantos años poder hacer algo de este estilo es también cambiar y está bueno ir probando distintas cosas y adaptarse a distintos directores y a distintas propuestas. Hacer comedia siempre tiene un plus porque tenés que hacer reír al público y ese es un trabajo muy pero muy complicado. Y lo que a mí más me gusta de esta obra es que cada personaje dice lo que piensa sin ningún tipo de prejuicio, así como viene, y eso es lo que hace que sea totalmente sincero el personaje, consigo mismo y con los demás", rescata Soffritti.

En tanto, para Esquivel la comedia en la que participa la adentra en un código singular. "Es una propuesta muy divertida. Muy alegre también para venir todos los días y poder trabajarla. A mí me da mucho placer. Es muy interesante también porque como somos todos generaciones diferentes, los personajes y los actores, podemos contar las diferentes temáticas que tocamos dentro de la obra que están vistas desde estas generaciones. Cada uno con su cabeza y su manera de pensar. Es muy interesante y muy divertido también", completa quién será Claudia Villafañe de jovencita en la serie sobre Maradona.

"En mi caso yo siento un poco la nueva generación. Mi personaje habla mucho de la sexualidad, de cómo encara esa parte de la vida que antes era, entre comillas, como más reprimida", agrega el chico que asociado a Kuarzo produjo la ficción Millennials y que prepara diversos emprendimientos como empresario gastronómico. "Me parece como muy interesante que estemos en un momento diferente, Tratar de buscar la felicidad es lo que a uno le hace bien y sin tratar de agradar al otro constantemente", remata la ex Patito.

- ¿Qué tiene cada uno de Gente Feliz en la compleja realidad actual?

- Laura: Yo últimamente me centro muchísimo en el apoyo del círculo cerrado que uno tiene. Mi felicidad pasa mucho por estar en casa, por estar con la gente que amo, por aprender de mí, por superar muchos miedos, por caminar un poco la vida y saber que se puede siempre cuando uno se propone algo. Siempre mi felicidad pasa por tratar de crearla todos los días, por sentirme bien conmigo, por las opiniones. Me da felicidad poder opinar como yo quiero sin que el otro me juzgue o se lo tome mal. En poder ser realmente como yo pienso pasa un poco mi felicidad.

-Gastón: En mi caso pasa mucho por el laburo que hace uno con uno mismo y por lo social, por el lado de los amigos. Me parece que el tener una vida social muy activa te hace feliz. Sea donde sea. Esa parte de vínculos y relaciones sanas me hace muy feliz. Y después la motivación. Encontrarle la vuelta y reinventarse todo el tiempo para que lo que haces no deje de ser motivante. Porque después de muchos años como cualquier persona que hace 20 años la misma cosa te podés cansar, aunque esta profesión tiene la ventaja que todo el tiempo vas cambiando, pero no dejas de estar en un mismo ámbito. Si haces 20 años de tira diaria, te va a hinchar las bolas quizá. Entonces todo el tiempo hay que encontrarle la vuelta, más que todavía somos jóvenes, pero tenemos como casi 20 años en el medio entonces eso marca también.