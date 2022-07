El abogado de Rodrigo De Paul y Camila Homs salieron al cruce de Chiqui Tapia

En diálogo con Jorge Rial, el letrado explicó que “El señor Rodrigo De Paul no está en curso en ninguna circunstancia que amerite una sanción como la que se habló. De Paul cumple a rajatablas con sus obligaciones como papá y sus obligaciones alimentarias. No entendemos por qué se originó esa información”, saliendo al cruce a las declaraciones de Tapia sobre que el jugador de la Selección Argentina podría perderse el Mundial Qatar 2022.

Argenzuela.mp4

Al respecto, Rocchetti explicó “Tuvimos una mediación con Homs y Trimarco, que se llevó a cabo en términos cordiales. No nos pusimos de acuerdo y decidimos tomar otro camino para poner un punto de luz en lo que está oscuro. Pero no hay denuncias cruzadas ni incumplimiento. No entendemos a qué se debe semejante operación. La última mediación fracasó. Por secreto profesional no puedo revelar detalles de la misma”.

Y luego señaló que "el tema surgiría de una resolución de la FIFA, no tiene que ver directamente con Qatar, con el país, sino con que se trata de un evento deportivo mundial. La FIFA, en ese sentido, es un ejemplo, es fair play en todo sentido y entonces ha decidido eso, pero no creemos que este sea el caso” explicó el abogado.

Marcelo Rocchetti, abogado de Rodrigo De Paul, especula que todo esto forma parte de una gran operación mediática en contra de su cliente: "Es un disparate, al igual que la versión de que Messi y Scaloni se comunicaron con él para que baje su exposición mediática y arregle sus quilombos".

La palabra de Camila Homs

Camila Homs, madre de los dos hijos de Rodrigo De Paul, habló con TN luego de que trascendiera la noticia de que el futbolista quedaría afuera del Mundial Qatar 2022 si no soluciona la disputa legal que tiene con ella. “Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo cuanto antes, sé que es algo que él quiere un montón. Tenemos comunicación por nuestros hijos” expresó la modelo, y dijo: “Es el padre de mis hijos y jamás quisiera hacerle daño ni que deje de hacer algo que es un montón para él, donde puso todos sus sueños”.

Camila Homs.jpg Camila Homs, expareja del futbolista Rodrigo de Paul

En otro momento de la charla, Camila Homs aseguró quiso que nunca quiso que su reclamo trascendiera a los medios, pero que si se filtraron detalles fue a través de otras personas “Yo sé lo que pido y lo que me corresponde. De mí, públicamente, jamás saldría algo de eso”.