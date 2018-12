El comentario de D´Alessandro que hizo enojar a las militantes del "Ni Una Menos"

Como las tres mujeres militan activamente en el movimiento “Ni Una Menos”, el letrado se vió en envuelto en una polémica durante la cena, y fue muy criticado debido a un comentario desafortunado.

Con la denuncia penal de Thelma Fardin contra Juan Darthés como tópico inevitable, Nancy Pazos sentó su postura y aseguró que el actor "es un violador". En ese momento, D'Alessandro tomó la palabra y comentó: "Todavía no se sabe si violó. Podemos tener una visión, como tengo yo y tenemos todos, de repulsión a la actitud, pero todavía no tenemos una condena. La realidad es que también es cierto que el 'Ni Una Menos' tuvo una alta carga ideológica", expresó.

A partir de este comentario, se desencadenó un intenso intercambio entre las invitadas y el abogado.

La periodista María O' Donnell lo cruzó, al preguntarle “¿Qué querés decir por "ideológica"?”, a lo que el letrado respondió: “Que detrás del tema de género se escondía una visión afín al gobierno "K". Es absolutamente así. Hoy ya no pasa”.

Nancy Pazos no se quedó atrás, y arremetió “Nada que ver, la cuestión de género tiene que ver con el género, no con ideología política” y Teté Coustarot se sumó a la polémica “Cuando vos decís una carga ideológica, ¿es para desmerecer "Ni Una Menos"? ¿Para qué lo decís?”.

En ese contexto, D'Alessandro afirmó: “Estoy diciendo eso, que era un movimiento filo kirchnerista. Que tenía carga ideológica”. Y la actriz retrucó: “¿Vos crees que ninguna mujer macrista se movilizó por el "Ni una menos"? Estás totalmente equivocado. Fue multitudinaria la marcha”.

A lo que O'Donnell respondió: “Todo es ideológico, es como decir: "Es político". Es polis: influir sobre la agenda pública. Por supuesto que las mujeres que nos movilizamos en contra de la violencia machista tenemos una ideología que tiene que ver con terminar con un patriarcado, una relación de fuerzas y cambiar la cultura. Entonces, hay una ideología. Vos lo que estabas diciendo es que fue bajo una ideología poniendo un manto de una segunda intención de kirchnerismo agazapado detrás del "Ni una menos".

La discusión continuó en la mesa de Mirtha Legrand y D'Alessandro citó a Amalia Granata para intentar exponer su punto de vista: "Ella está a favor del tema Fardin y fue pulverizada porque, como es provida, no podía estar a de su lado… Ella dijo: 'Nadie fue más libre que yo con mi cuerpo. Fui responsable, agarré a Robbie Williams porque se me antojaba y eso no significa que tenga que acompañar la ideología de interrupción del embarazo'". Sin embargo, esto no alcanzó.

