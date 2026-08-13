El nuevo trabajo de Lizy Tagliani lejos de la tevé: ahora es corredora inmobiliaria

La artista decidió apostar a la compra/venta de propiedades, en la zona de Adrogué, en sociedad con un amigo de hace años: "Yo voy a mostrar las casas".
Lizy Tagliani decidió apostar a otro trabajo que excede su habitualidad artística. La conductora se asoció con un amigo y dedicarse al rubro inmobiliario. Aparte de seguir trabajando en teatro y evaluar ofertas televisivas, la artista también quiere dedicarle tiempo a este nuevo negocio apoyado en una marca, con trayectoria.
Lizy le dio su respaldo económico y de nombre -conocido por ser una figura pública- a un allegado con el que compartió distintas vivencias a lo largo de los años. Como esta persona estaba por cerrar la marca, en una charla que mantuvieron, decidieron reflotarla y aprovechar la popularidad de ella, para que la empresa continúe en el mercado de la compra y la venta de propiedades, en la zona de Adrogué.
Así fue como Tagliani decidió sumar su nombre a Clemeno Propiedades y ya empezó a hacer sus primeras acciones públicas, capitalizando su tiempo libre lejos de los compromisos de Annie, la obra para toda la familia, que encabeza en Calle Corrientes. La idea de la también estudiante de derecho avanzada, no sólo es "prestar" su identidad.
Lizy aseguró que está en la oficina refaccionada de la inmobiliaria -no todo el día, claro-, en los momentos en que determinados clientes quieran conocer propiedades de valor, que ella misma planea mostrarle y hacerles una suerte de city tour para que los interesados puedan recorrer los metros cuadrados de la propiedad, en cuestión.
Dos semanas atrás, Lizy vivió uno de los momentos más triste que le tocó atravesar en los últimos tiempos: la muerte de Benito, uno de sus perros. Y fue a través de las redes sociales, que la expeluquera le dedicó una sentidas palabras a su mascota.
"El amor nunca termina, solo cambia de lugar. Gracias por tanto, mi Benito hermoso”, expresó, Tagliani, con inmerso dolor pero con un profundo mensaje a su compañero de vida. La publicación la acompañó con hermosas postales juntos.
comentar