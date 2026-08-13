El nuevo trabajo de Lizy Tagliani lejos de la tevé: ahora es corredora inmobiliaria

EL DOLOR DE LIZY POR LA MUERTE DE SU PERRO

Dos semanas atrás, Lizy vivió uno de los momentos más triste que le tocó atravesar en los últimos tiempos: la muerte de Benito, uno de sus perros. Y fue a través de las redes sociales, que la expeluquera le dedicó una sentidas palabras a su mascota.

"El amor nunca termina, solo cambia de lugar. Gracias por tanto, mi Benito hermoso”, expresó, Tagliani, con inmerso dolor pero con un profundo mensaje a su compañero de vida. La publicación la acompañó con hermosas postales juntos.