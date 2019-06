El regreso de Darthés revivió viejos fantasmas entre las actrices

Al ser consultado por esta agencia sobre el motivo del regreso, el letrado respondió que el actor "volvió" pero que "todavía no habló" con él.

Darthés había viajado con su familia a Brasil el 20 de diciembre pasado, y permaneció allí tras conocerse públicamente la denuncia realizada por la actriz Thelma Fardin.

La mujer denunció al actor por violación ante la justicia de Nicaragua, país donde ocurrieron los hechos durante una gira que realizaban ambos junto al equipo del programa televisivo infantil "Patito feo".

La primera aparición de Darthés en Brasil ocurrió el pasado 2 de enero, a dos semanas de haber llegado a la ciudad de San Pablo desde Rosario.

En esa ciudad del Brasil el actor fue fotografiado junto a su familia en un restaurante, donde se lo vio con un traje de baño y remera roja sentado frente a su esposa e hijos, en una imagen que se viralizó rápidamente a través de las redes sociales.

Fue la primera aparición del actor y cantante en el país vecino, donde pasó Navidad y Año Nuevo y trabajó en el bar que un familiar posee en San Pablo.

Un grupo de actrices brasileñas repudió la llegada del actor argentino a ese país el 21 de diciembre y expresó su solidaridad con sus pares argentinas, que habían encabezado la denuncia pública con una conferencia de prensa junto a Fardín.

Antes que se conociera que Juan Darthes llegó al país de manera imprevista, Romina Gaetani en Implacables (Canal 9) volvió a denunciar al galán maduro por presuntas "amenazas" ocurridas en 2017, pese a que luego volvieron a compartir labor, charlas mediante, en Simona(El Trece) el año pasado: "Hubo situaciones desagradables, no me puso una mano encima pero se pasó de la raya", dijo y agrego que por sus declaraciones recibe "amenazas" en las redes sociales.

Gaetani, quien compartió con Darthes en el éxito de Soy Gitano (El Trece, 2003), habló después de que el año pasado trascendiera la denuncia de "violación" que le hizo Thelma Fardin al galán.

Respecto de esas charlas que tuvieron con el elenco y la producción de Simona agregó: "Hablé muy bien con él en Simona, en esa famosa reunión que salió de Pol-ka en los medios. Yo no salí a decir que había ocurrido allí, eso salió de ahí adentro. Él se sintió muy amenazado y a mí me puso contra la pared: me dijo que si yo no salía aclarar o a desmentir lo que estaban diciendo me iba a poner un abogado a mí".