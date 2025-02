El romance entre Iker Casillas y una ex actriz porno

Aunque los rumores en torno a esta relación han circulado desde hace meses, nuevos detalles revelados por la propia Claudia Bavel y fotografías publicadas recientemente han generado más interés en esta inesperada pareja.

El miércoles pasado, la revista española Diez Minutos sorprendió al publicar una serie de imágenes de Casillas y Bavel juntos por las calles de Barcelona, ciudad donde reside la modelo, y en las que ambos aparecen disfrutando de una cita. Según el medio, ambos habrían compartido tiempo en un hotel de la capital catalana y asistido posteriormente a un evento.

No es la primera vez que se los ve juntos compartiendo un momento íntimo en un restaurante de lujo cerca de Blanes, en la Costa Brava. Sin embargo, hasta ahora no se habían visto pruebas fotográficas de su relación. Al respecto, cuando se le preguntó a Claudia Bavel sobre su relación con Casillas durante una entrevista reciente, ella respondió: “Somos dos personas solteras”.

Bavel, quien aseguró ganar unos 17.000 euros por mes por su trabajo en Only Fans, reveló sobre su vínculo con Iker: “Cuando empezamos a tener encuentros tuvimos una relación abierta y llegó un punto en el que la cerramos”. Según sus palabras, ambos iniciaron su romance en 2023, pero fue en mayo de 2024 cuando la relación se formalizó".

No obstante, la modelo expresó su temor de que todo cambie tras la exposición mediática de su historia: “Tengo miedo a que nuestra relación se termine ahora que se ha hecho pública”.

Por otro lado, Bavel contó que Casillas le preguntó si estaría dispuesta a ser madre: “Por mi trabajo, quizás no quería. Le comenté que mi idea no era ser madre, y me dijo que su idea era que, cuando sus hijos tuvieran 15 o 16 años, volver a ser padre”.

Desde su separación de la presentadora Sara Carbonero en 2021, con quien estuvo casado cinco años y tiene dos hijos en común, Iker Casillas ha sido vinculado con varias mujeres. Entre ellas, se destacan la ex Miss España María José Suárez, y Ana Quiles, una periodista con quien se le relacionó sentimentalmente, aunque él mismo negó cualquier romance.

En el caso de Bavel, la modelo destacó que lo que más atrajo a Casillas fue su profesión: “Lo que más le gustó de mí es que me dedicara a lo que me dedico”, aseguró.

A pesar de la atención mediática, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente el estado actual de su relación, aunque las pruebas y declaraciones parecen apuntar a una historia que sigue avanzando, entre secretos, citas en privado y declaraciones en los medios.