El video del fogoso acercamiento entre Wanda Nara y L-Gante: ¿se recoonciliaron?

Porque el último fin de semana, Wanda quiso dejar en claro que el hombre que le interesa es, sin lugar a duda, Elían Valenzuela. Durante una salida compartida con amigas y con su hermana, Zaira, la ex de Mauro Icardi subió el volumen, se bajó de su camioneta y se puso a bailar al ritmo de uno de los temas del artista de cumbia 420.

Comenzaron a sonar los acordes de “Te vienes con el turro” y Nara demostró que L-Gante está "grado" en lo más profundo de su corazón. “Mami, vo’ sos la reina de esas que me gustan a mí. Aunque no me quieras ni ver, ya nunca podrás borrar mi huella. De todas las minitas esa es la más bella”, se escuchaba, mientras la ex presentadora de Masterchef movía su cuerpo, en medio de las calles porteñas.

Y, pocos días después, llegó la confirmación de la reconciliación entre Wanda y L-Gante. Invitados a un asado en la casa de Maxi El Brother, representante del intérprete, se los vio súper acaramelados. Nara y Valenzuela sentados "uno arriba del otro", a puro abrazos y con un acercamiento notorios de sus bocas. Incluso, el propio manager de Elían posteó sobre el video: "donde hubo fuego...".

CÓMO SERÁ LA SERIE DE WANDA EN NETFLIX

Wanda tendrá su serie en Netflix, que ya empezó a gestarse. Se trata de una especie de reality ficcionado con material de archivo que contará los momentos más intensos de su vida personal y profesional.

L-gante Wanda, nota.jpg Wanda y L-Gante juntos.

Lejos de lo que se especuló con los nombres de distintos famosos que interpretarían a Mauro Icardi y a Maxi López, la propia Nara aseguró que ningún actor fue convocado para estar en la ficción. Y quien haga de su pareja "va a depender de quien lo sea al momento de las grabaciones". ¿L-Gante está incluido, entonces?