Empresario argentino y deudor sería el novio de Liam Payne, ex One Direction

El ex miembro de One Direction, Liam Payne, estaría manteniendo una relación amorosa con el ex empresario argentino Rogelio Nores, quien fuera titular del fondo Stoneway -dedicado a las inversiones en empresas de generación eléctrica que en 2021 pidió su quiebra- y se hizo conocido por el conflicto que generó con acreedores y empresas financieras internacionales.