"Cuando (Caniggia) se tuvo que internar, lo llevó Mauricio. Y él es tan bueno, tan bueno, tan bueno que terminó c... la mujer a Mauricio", disparó Nannis.

"Vine a salvar a mi marido de la prostitución y la drogadicción"

De entrada, Nannis se mostró explosiva en el living con Susana y contó que Caniggia "tiene mucha gente mala a su alrededor".

"Vine a salvar a mi marido una vez más. Ya lo he salvado muchas veces. Y esta vez vengo a salvarlo de un problema de prostitución y drogadicción", insistió la rubia, quien horas atrás había hecho una revelación en el mismo sentido al declarar que "una prostitituta tiene secuestrado" al ex jugador de la Selección y padre de sus hijos Charlotte, Alexander y Kevin.

Nannis disparó contra su ex por sus infidelidades. "Cuando vos te casás con alguien asumís un compromiso. Entonces, si vos querés hacer tu vida, separate y dejá a tu mujer libre para que esté con quien quiera, porque yo no me veo tan mal como para no estar con nadie", tiró.

La rubia además afirmó que "varias veces mi marido fue violento conmigo" y dijo desconocer el patrimonio familiar. "Él compró cuatro departamentos en el Faena y yo solo vi uno. Los otros tres no sé ni qué número son. Y me fui de ahí porque está lleno de trolas", lanzó.

