“Se venía sintiendo mal las últimas 24 hs. Llamó a la guardia de su prepaga, y ante los síntomas que detectó el médico que la revisó tomaron la determinación de llevarla. Están esperando el resultado del hisopado. Le hicieron, también, una radiografía de tórax y pulmón", agregó el panelista.

En diálogo con Exitoína, la ex participante de Showmatch comentó los motivos que la llevaron al centro médico donde ya le realizaron el hisopado correspondiente alrededor de las 3am. "Hace tres días que tengo fiebre y mucho dolor en el cuerpo, en la garganta. Anoche ya no daba más, llamé a los médicos, vinieron y me llevaron de una”, relató.

En estos momentos, la descendiente de Bartolomé Mitre aguarda los resultados para saber a qué protocolo deberá ajustarse. “Si me da negativo, tengo que quedarme 48 hs. más para que me hagan uno nuevo. Si también da negativo, estaré bien. Será entonces otro tipo de virus", aseguró.

