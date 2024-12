Fernanda Iglesias contra Ximena Capristo: "Es una mala leche"

Todo ocurrió el martes la noche en que ambas panelistas vivieron un fuerte ida y vuelta que se llevó el protagonismo del programa de América TV.

“¿No viste que (Ximena) inventa cosas? ”, comentó Fernanda, con una risa irónica, ante el conductor, quien atinó a consultarle si esto era cierto. Enfurecida, Capristo no pasó por alto ese comentario y expresó: “ Yo no invento nada, lo que pasa es que no te quiero mandar al frente”. “Inventaste cositas …”, aseguró la panelista a su lado, quien no iba a dejar que se saliera con la suya.

La exparticipante de Gran Hermano lanzó: “La otra vez me hablaste mal de Marixa, que se creía la jefa, la dueña, que venía a cualquier hora…. ”.

La cosa no quedó ahí y Fernánda aseguró: “Yo nunca dije eso ”. Acto seguido, la cámara pasó a enfocar a Balli, quien se encontraba con un semblante serio mientras se llevaba a cabo la acalorada pelea entre ambas figuras del panel.

Una vez más, Capristo intentó defender sus dichos: “Sí, me lo comentaste tomando un café acá al lado. Si querés te sigo mandando al frente. Lo sigo haciendo …”.

La salida de Fernanda Iglesias de LAM

Fernanda Iglesias anunció desde su cuenta de Instagram que dará un paso al costado. “Me voy de LAM. Hace tiempo lo venía pensando y ayer lo terminé de decidir cuándo me ofrecieron seguir en forma rotativa”, comenzó a contar la panelista.

“Quiero un trabajo full time, donde me sienta útil y motivada. LAM me ayudó a reconstruirme cuando estuve rota. Voy a estar siempre agradecida a Ángel de Brito por eso. Pero es momento de soltar. Es un salto al vacío, pero confío en mi instinto. Allá voy”, aseguró la periodista, que no informó si recibió alguna otra propuesta laboral.

Luego no dudó en luego abrir la cajita de preguntas para contar todo el detrás de escena con Ximena Capristo con quien no terminó para nada bien.

Hace unos meses, Fernanda Iglesias se separó de su marido e intentó probar suerte en España iniciando una vida allí, pero finalmente regresó a la Argentina y en LAM habló muchas veces sobre la infidelidad y la desilusión que le tocó atravesar.

El panel estaría integrado por: Yanina Latorre, Matilda Blanco y Marcela Feudale fijas, Ximena Capristo y Cinthia Fernández de manera rotativa. Y durante enero estará Juli Argenta reemplazando a Yanina Latorre que se tomará vacaciones.