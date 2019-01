Fernando Burlando dice que Juan Darthés está "desganado de vivir"

Dedicado a defender al actor de las causas iniciadas contra él en la Argentina, Burlando explicó que si bien su matrícula no es válida en Nicaragua, sí coordina desde aquí las acciones de quienes lo representan en ese país centroamericano.

En este marco, Burlando sostuvo que “hay muchas cosas que mejoraron la situación” de Darthés. “Si bien no estoy para eso porque yo soy abogado, sí me considero un pequeño comunicador. Hoy por hoy las encuestas ya dan a la situación como que no es como la relató ella y sino que hay otra verdad, y estoy por encima del 65 por ciento cuando estaba en un agujero”, dijo en una entrevista con Moskita Muerta para sus ciclo radial de La Once Diez.

ADEMÁS:

"¿Sabés quién generó el destierro y el exilio de Juan Darthés? La opinión pública. Entonces, no le podemos dar un menor valor. Y el destierro es peor que estar muerto. No tiene perspectiva de trabajo y se está viendo mucha hipocresía", agregó.

"Soy amigo de los desafíos, cuando estás luchando contra la Humanidad por algo que creés una justa causa, desde el punto de vista del estado de ánimo es fabuloso. Desde el primer día que cae en este último problema hasta la fecha logré torcer la idea de mucha gente desde el lugar del análisis, la inteligencia, el respeto", explicó.

Estado de ánimo

"Tuve una charla con Juan, (y) por momentos entra en situación de crisis y de desgano. Acá le estoy poniendo muchas ganas a esto, me he jugado, he puesto mi pecho y mi espalda por Juan, y no admitiría que él no hiciera lo mismo. Le dije: '¿Vos querés que yo te defienda? Empezá a defenderte vos y no me bajes los brazos'. Ojo, yo a veces tiro estos mensajes para levantarle el ánimo. Son situaciones que uno tiene que manejar de esa manera desde la psicología", explicó Burlando.

"Esta situación de exilio lo que ha logrado es desequilibrarlo. Ayer le tuve que decir: 'Esto es un tránsito largo, te creo, no te me bajes del barco porque me dejás solo'", dijo el letrado, que afirmó que el actor "está desganado de vivir".