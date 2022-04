Flor de la V dejó en clara su postura y enfrentó a El Pepo

Rubén Darío Castiñeiras, conocido como El Pepo, se encontraba detrás del volante en el accidente que terminó en tragedia. Dos de las tres personas que iban en la camioneta perdieron la vida en el acto: Ignacio Abosaleh, representante de la banda, y Nicolás Carabajal, trompetista.

A la espera del juicio, El Pepo se encuentra cumpliendo prisión domiciliario y dio una entrevista en América. “Cuando vi lo que había pasado, me agarró una desesperación terrible. No lo podía creer. Recuerdo que vino una ambulancia, que empezaron a frenar coches. Yo escuchaba que me decían: ‘Pepo, ¿estás bien?’. Hasta que me subieron a la ambulancia a mi también y nos llevan. Yo en ningún momento me fui de ahí”, recordó.

“Cuando vi el video me dio mucha vergüenza. No sé por qué lo dije, me lo reprocho todos los días. Le pido perdón a la familia por haber dicho eso”, dijo El Pepo en relación al video que se viralizó poco después del accidente, donde negaba haber manejado el vehículo.

Al ser consultado porque se negó al control de alcoholemia, el cantante expresó: “Yo no me negué. Yo estaba en la habitación y me acuerdo de ver entrar a la fiscal con una cantidad de policías importante y me dice que me tengo que levantar porque me tienen que hacer extracción de sangre, porque yo me había negado. Yo no recuerdo haberme negado. Y una enfermera le dice a la fiscal, adelante de todos, que yo no me había negado a la extracción de sangre. Y después lo declara en la causa, también. Por ahí hay muchas cosas que se dicen en la televisión, pero en las declaraciones es distinto”.

Luego, Flor de la V le preguntó por qué no habló con los familiares de los fallecidos tras el accidente. “Porque yo estaba en una habitación. Me llevaron al hospital herido, también. A mi me sedan y me llevan a una habitación y me dejan con suero y calmantes por las heridas que yo tenía...”, respondió El Pepo.

“Según las imágenes que vimos después del accidente, a vos se te ve bien, que es en el momento que vos mentís, diciendo que manejaba otra persona, entonces lo que le pasa a muchos de los familiares es que sienten... El primer dolor comienza cuando vos y las personas que estaban con vos no dieron la cara, en ese momento en que pasa semejante tragedia... Yo entiendo que quizás vos estabas traumatizado por el golpe o lo que fuere. Pero eso no inhabilita a que uno sea persona.", insistió Flor de la V.

"Eran tus compañeros de trabajo, acababan de perder la vida. Y sin embargo ni vos ni nadie dieron la cara por estas personas que perdieron un familiar... Me parece que no se justifica ese accionar, Pepo”, apuntó la conductora.

“Yo entiendo el dolor de la familia y todo, Flor. Ojalá que algún día pueda tener la oportunidad de haberles frente a frente y no por un programa de televisión. Yo no necesito exponer lo que siento hacia la familia y todo el dolor que ellos tienen en un programa. Ojalá que lo pueda hacer algún día personalmente. Porque es algo que yo también necesito”, respondió el cumbiero.