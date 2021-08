Pero quizás pocos sepan que su nombre real es Oscar Grillo y que fue una decisión artística, más acorde con su apariencia de galán teutón, que iba a ser por un trabajo de unos pocos meses pero que se prolongó toda su vida. Y hasta sus familiares y amigos comenzaron a llamarlo Germán en lugar de Oscar.

German-Kraus.jpg Germán Kraus recordó su affaire con Lindsay Wagner en San Sebastián, España. Captura de TV.

En su visita al living de Jey Mammon (Los Mammones, América), Kraus (o Grillo) repasó divertidas anécdotas de sus 54 años de carrera como cuando decidió acabar con su personaje de Renato en la telenovela "Verónica: el rostro del amor" protagonizada por Verónica Castro.

Y de su vida personal, recordó el affaire que tuvo nada menos que con Lindsay Wagner, la estrella de la serie estadounidense "La mujer biónica".

"Vino ella porque yo no me animaba", recordó el actor sobre ese encuentro casual en el Festival de San Sebastián, ciudad a la que había llegado y en la que no sabía dónde iba a dormir.

"Como yo no bailaba, vino y me preguntó si yo tenía algún problema en una pierna", relató Kraus quien dijo que se hizo cargo, le pidió que "se sacara los zapatos porque ella muy alta".