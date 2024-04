"Gran Hermano 2023": a la placa por sucios

A los integrantes iniciales -Martín Ku, Coty Romero, Emmanuel Vich y Federico Farías- surgidos en la 18º Gala de Nominación el dueño de la casa se hartó de los destratos hacia la propiedad que hubo en los últimas semanas, y mandó a casi todos los jugadores al voto telefónico.

Antes de enterarse del comunicado de Gran Hermano, la mayoría de los jugadores nominaron a sus compañeros suponiendo que volvía la placa negativa, pero se llevaron la sorpresa de que el público del reality votará de manera positiva -por segunda semana consecutiva- es decir, eligiendo a quién quiere que continúe en la casa más famosa del mundo.

"Ojalá puedan reflexionar sobre la solidaridad, el compañerismo y la empatía. No me gustan las faltas de respeto, agravios y ofensas" expresó Gran Hermano, ante la atenta mirada de los jugadores.

"Pueden ser estrategas y grandes jugadores, pero sin apelar al juego sucio. Por estos motivos informo que tomé la decisión severa de que cada uno de ustedes está nominado a partir de este momento. Todos están en placa a excepción del líder de la semana, que mantiene su inmunidad, pero no podrá sacar a nadie de placa" fue terminante Gran Hermano.

Todos los votos

Juliana (Nominación espontánea) 3 para Martín "Mis primeros tres votos son para alguien que me pidió que juegue y porque Bautista es el líder, quiero que alguno de sus amigos quede en placa” y 2 para Constanza “Estoy intentando que la casa entienda el juego, y si es una placa negativa, quiero ver dónde queda”

“Nicolás: 2 para Federico “Con él me llevo muy bien, es una relación linda, pero tomo esta decisión para ver quiénes entran y porque estamos jugando” y 1 para Emmanuel “Por lo mismo, ver qué pasa con los grupos”.

Virginia: 2 para Martín y 1 para Constanza “Es por estrategia, que quede gente fuerte en placa y ver qué pasa”.

Paloma: 2 para Martín “Hace mucho que no va a placa, quiero ver cómo está” y 1 para Nicolás “Bauti es el líder y si van a placa solo podrá salvar a uno”.

Zoe: 2 para Emmanuel y 1 para Constanza “Me quedó pendiente ver cómo está posicionada en una placa negativa, y a Emma supongo que la casa lo va a votar”.

Florencia: 2 para Emmanuel y 1 para Martín “Es por estrategia, nada personal, y Martín creo que va a quedar en placa. Siento que la casa va por ese lado”.

Emmanuel (nominación espontánea y voto doble -por telefono rojo-): Constanza y Virginia. Fueron anulados por voto explicito.

Martín: 2 para Virginia y 1 para Federico “Se conoce el objetivo del grupo de Manzana, quieren ir contra Furia, están ensañados y buscan armar esa placa conmigo, me votan constantemente. La última vez él me salvó, pero me habían votado ellos. Voy por ese lado por estrategia para que entren algunos de ellos, y Bauti es lider, quizás me puede salvar”, explicó el oriundo de Viedma.

Federico: 2 para Martín “Pienso que no pudo tener el liderazgo, así que es una ocasión especial para que esté en placa” y 1 para Nicolás “Mi otro voto es para Nicolás, es para el grupo de los Bros, quiero que quede en placa, hace mucho tiempo que no cae, quiero ver cómo le va”.

Darío: 2 para Florencia y 1 para Paloma “Es por estrategia, creo que los votos van a ir para los últimos que entramos. Quiero cubrirme y ver si zafo”.

Bautista: 2 para Paloma y 1 para Federico “No sé para dónde irá la casa esta semana, voy a votar para que me den margen de jugar pase lo que pase”.

Mauro: 2 para Constanza “Quiero ver cómo se mide en placa negativa” y 1 para Martín “El Chino es un amigo, lo considero así acá, pero siento que por cómo va la casa puede quedar nominado. Bautista también lo puede bajar”.

Constanza: 2 para Federico “Siento que hay gente obvia en la casa. Puede que hayan hecho complot, y si no fue así, está bueno distribuir los votos” y 1 para Emmanuel “No me gustan sus actitudes. Nos llevamos bastante bien todos, pero hay cosas de la convivencia que no me gustan”.