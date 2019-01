Guido Süller grabó un video con su rostro desfigurado: ¿qué le pasó?

La sorpresa no se hizo esperar en el ambiente de la farándula, en donde Guido se mueve desde hace décadas y la preocupación por su estado de salud crece a cada minuto ante un pronóstico incierto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Guido Suller (@guido_suller) el 21 de Ene de 2019 a las 9:35 PST

A la hora de explicar las causas, el propio Guido no sabe muy bien qué decir. "Estuve seis meses conviviendo con ella prácticamente las 24 horas, y se vuelven bastante crueles los ancianos con los años. Sumado a un problema que tuve en Centenario, Neuquén, que yo iba a conducir los Carnavales, y la gente me empezó a insultar y nada… Yo soy popular porque me gusta que la gente me quiera. No quiero nada más, no quiero otra cosa. Para eso estudié Arquitectura y hago otras cosas. ", dice en el video, de una manera muy dificultosa.

ADEMÁS:

“Ahora me van a hacer una tomografía computada de cara, me quedo internado, no me voy, me lo acaba de decir la doctora", concluye.

Por su parte, su esposo Tomasito Süller publicó en Twitter un mensaje de apoyo hacia Guido. “Todo va a salir bien, una tormenta más de las tantas que pasamos . Solo pedirle a Dios que te cuide y te de la fuerza que a veces yo no tengo. Teamo @GuidoDioso”, escribió.

Embed Todo va a salir bien ,

una tormenta mas de las tantas que pasamos .

Solo pedirle a Dios que te cuide y te de la fuerza que a veces yo no tengo.

Teamo @GuidoDioso

pic.twitter.com/fou1f2zIhv — tomasito suller (@soytomasito) 22 de enero de 2019

Tomasito y Gudo se casaron el año pasado en una boda súper mediática, que contó con transmisión en vivo por parte de varias señales de noticias. Sin embargo, al poco tiempo los médicos le detectaron cuatro tumores al hermano de Silvia Süller y éste debió someterse a una operación de urgencia.

Desde entonces, la salud de Guido le ha jugado varias malas pasadas; y ni él mismo descarta que esta nueva internación esté relacionada a ese episodio.