Hay preocupación por la salud de Wanda Nara: qué se sabe de su internación

"La versión que yo tengo, que es de la producción de MasterChef, es que fue a hacerse chequeos", dijo Laura Ubfal, que se comunicó con la producción del reality de gastronomía que se emite por Telefe.

"Chatearon con ella a la mañana y les dijo que está bien. Hay que ver si los chequeos tienen que ver con algo que estaba previsto o se empezó a sentir mal", agregó la periodista.

Por su parte, Marcelo Polino sumó información al respecto. El mediático fue consultado por el asunto desde A la tarde, donde resumieron: “Está internada en Clínica Los Arcos, algunos de los análisis no le dieron bien. Puntualmente, no le dio bien el conteo glóbulos blancos”.

“Cuando dan altos, generalmente es por alguna infección”, dijeron además y señalaron: “Iba por estudios de rutina y se tiene que quedar internada, va a seguir internada por ahora”. Polino compartió: “Me llegó la información de que están evaluando punzarle la médula”.

La razón por la que la modelo y empresaria de 36 años fue ingresada en el sanatorio de Los Arcos fue que sufrió una descompensación este miércoles. A partir de ese episodio, se le realizaron una serie de estudios para determinar qué le ocurrió.

Qué dijo Andrés Nara, el papá de Wanda Nara, sobre la salud de su hija

Sobre la salud de Wanda Nara, Andrés Nara reveló que está preocupado por la noticia. "Realmente estoy preocupado porque no pude chequear y no estoy cerca del lugar donde está internada. Estoy chequeando, tratando de averiguar un poco más pero las personas más allegadas no están en línea, no están contestando", dijo el padre de la conductora en A la tarde.

Por otro lado, señaló que recientemente no tuvo ningún problema de salud con el cuál esto podría estar relacionado."No tuvo ningún problema de salud en los últimos tiempos. En ningún momento escuché eso, pero como te digo, no estoy hablando periódicamente con ella. Ella es muy sana, nunca jamás tomó nada, jamás hizo ningún exceso de nada", cerró con contundencia Andrés Nara.