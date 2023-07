Johnny Depp fue encontrado inconsciente en un hotel de Budapest

De esta manera, el artista tuvo que ser asistido por personal médico y el recital pactado en la capital húngara fue cancelado.

Según informó la prensa local, los integrantes de la banda participaron de una fiesta, tras la cual Depp fue hallado desvanecido en su habitación.

"Lo que oímos fue que Depp estaba sobreexcitado y que no podía ni siquiera salir del hotel. También oímos que habían llamado a un médico para ver si sucedió algo más grave", indicaron.

En sus redes sociales los Hollywood Vampires anunciaron la suspensión del recital a través de un comunicado.

"Debido a circunstancias imprevistas, cancelamos el show de esta noche en Budapest. Todas las entradas se reembolsarán en su totalidad. Amamos y apreciamos a todos los fanáticos que viajaron de cerca y de lejos para vernos crecer, y lo sentimos mucho. Nuestras más sinceras disculpas", aseguraron.

La comunicación fue minutos antes del recital que debían dar, situación que generó mucho malestar en el público que tuvo que irse del estadio al que había llegado con la ilusión de ver a los artistas.

El pasado 18 de julio, la banda también canceló un concierto sin dar explicaciones, aunque luego se supo que sus integrantes no estaban en condiciones debido a los excesos.

vampires.jpg La banda Holliwood Vampires durante un show.

El grupo anuló también una actuación dos días más tarde en Eslovaquia debido a "condiciones inadecuadas", pero sí subió al escenario el sábado en Polonia.

La banda Hollywood Vampires está liderada por Johnny Depp, pero también la integran personalidades fuertes del rock como Alice Cooper, el guitarrista de Aerosmith, Joe Perry, y algunos músicos invitados como Duff McKagan (Guns N’ Roses) o Matt Sorum (Velvet Revolver).

La banda le rinde tributo al rock de los años '60 y '70 con versiones de grupos legendarios como The Who, Led Zeppelin, Pink Floyd y The Rolling Stones, y otros artistas como Jim Morrison, Jimi Hendrix y John Lennon.