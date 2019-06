Del Potro primero se hizo el distraído y evitó la pregunta comprometedora y trató de evadir con el tradicional "viaje cansador" y dijo: "Estoy medio dormido. Pensé que me ibas a preguntar de tenis. ¿No sabés mucho de tenis? Tenés que aprender un poco", dijo, intentando salir de la situación. Pero luego, consultado directamente por Sofía señaló: ‘Bien, bien. Me fue a ver al torneo de Roma. Me fue bien, así que me trajo suerte". Del Potro aclaró que no tienen una relación formal. "Dejame que acabo de llegar. Después de dos meses afuera quiero ir a Tandil", dijo al despedirse.

Hace unos días, después de que aparecieran las imágenes que se vieron desde Francia. Jujuy había dicho que el tenista la invitó a Roma y fue "a hacer el aguante, bancando a morir".

"Con Juan desde que nos conocimos aquella vez (por el año pasado en un conocido boliche de la Costanera) hubo buena onda siempre, pero yo después me fui a Carlos Paz, él también con sus viajes y ahora me invitó y, bueno, fui"’, aclaró. "Tengo solo cosas buenas para decir de Juan. Se nota que es buena gente, súper generoso. Hay buena onda y todo bien, como cualquier persona normal que se está conociendo y va viendo de a poco", cerró Sofía. Pero además dejó en claro que la relación está recién empezando y que de ninguna manera ella se bajó de la obra de Muscari por pedido del tenista. "Nada que ver. Juan no me pidió ni me dijo nada de que me baje. Ni yo me bajé por Juan. Lo correría absolutamente a él de esto porque no tiene nada que ver. Me bajé de la obra porque era lo que había acordado con la producción en su momento, que yo necesitaba ver cuál era mi rol, qué era lo que iba a hacer concretamente en Sex para saber si iba a estar a la altura de las circunstancias. Y, honestamente, mi primer ensayo fue el lunes, cuando volví de Roma, y cuando vi lo que tenía que hacer no me sentía cómoda. Sentía que no estaba a la altura", dijo.

Lo cierto es que con tranquilidad, sin apurarse, sin ir más allá de lo que cada uno quiere, ambos confirmaron que el romance existe y que están juntos.

