Juana Repetto blanqueó noviazgo con el sobrino de Silvia Süller

"Estamos saliendo, está bueno tener un compañero. Hace mucho tiempo que estaba sola", comenzó diciendo. Y aclaró: "Aunque muchos pensaban que era lesbiana, es un hombre y estoy muy bien", dijo sobre el ex Gran Hermano, que participó en la quinta edición.

Embed Ver esta publicación en Instagram Hola @sebastiangraviotto . . . @hotel_patios ❤️ Una publicación compartida por Jua Repetto (@juanarepettook) el 26 de Sep de 2019 a las 4:06 PDT

Además, Juana develó que el joven ya conoce a su hijo, Toribio (3). Y aclaró por qué: "Es que lo conozco hace más de diez años, no es un persona que estoy conociendo ahora...", agregó.

La relación entre ellos se remonta a una década atrás. En aquellos años ellos tuvieron un acercamiento pero la realidad es que ambos eran muy jóvenes y deseaban vivir la vida a su manera.

ADEMÁS:

Con el correr de los años se volvieron a cruzar y entonces llegó el momento de dejar de lado la amistad para comenzar una historia de amor.

En la misma entrevista, Juana contó que su hijo, a quien tuvo por inseminación artificial, comienza a preguntarle por su padre. Lejos de hacerse problemas, ella ya le blanqueó la manera en que lo tuvo. "La vez que me preguntó fue una noche antes de dormir. Me dijo algo así, como ´¿dónde hay un papá?´. Yo le expliqué que hay muchos tipos de familia y que en nuestro caso, un señor donó su espermatozoide para que mamá pudiera quedar embarazada. Me dijo: ´Ah´ y se durmió", dijo.

Ahora tiene una figura paterna.