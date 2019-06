Justicia autoriza a Claudia Villafañe a ver guión de la serie de Diego Maradona

Es que Claudia Villafañe logró un fallo favorable de la Justicia que obliga a la productora a mostrarle los textos de los guiones para que ella evalúe si son reales o si cuentan una historia que la podría perjudicar. En ese caso Claudia tendría la posibilidad de presentarse a la Justicia para impedir que eso salga al aire.

¿Por qué se da todo esto? Todo comenzó hace algunos meses cuando se filtraron los primeros diálogos del guión de Sueño Bendito, la serie biográfica de Diego Maradona. En esas páginas, correspondiente a las primeras escenas de la ficción, se narraba un episodio muy importante en la vida del astro del fútbol: el día en el que estuvo al borde de la muerte.

La serie empieza así: "Punta del Este, primeros días del 2000. El mundo da vueltas, se escucha una leve y preocupante respiración. Afuera llueve, el día está gris, y apenas se ve mar de fondo. Es Diego Armando Maradona que se desvanece inconsciente en el parque de la casa. Guillermo Coppola y Carlos Ferro Viera lo ingresan a la casa e intentan reanimarlo. Es imposible. Diego se va. Diego se muere. Pero ninguno de los dos sabe qué hacer, especulan mientras Diego se está muriendo, no quieren que se entere ni 'La Claudia' ni la prensa. Nadie. Le ponen hielo en la cabeza, intentan levantarlo de ambos lados de manera descoordinada. Es en vano. No pueden. Deciden llamar a un médico a quienes le niegan que el ex astro haya consumido drogas".

Ahí aparece Claudia quien le recrimina a Coppola porque si Diego se muere no hay dinero a repartir. "Todo esto es culpa tuya. Decime (conteniendo el grito), ¿Qué va a pasar ahora si Diego se muere? ¿Qué va a pasar con la herencia, con todos los hijos que tiene por ahí? ¿Qué va a pasar con la plata de las nenas? ¿Te imaginás a las nenas dando notas pagas en las revistas para poder vivir y recordando al padre? Sos un hijo de puta", dice.

A partir de esa revelación que a Claudia la hace quedar muy mal parada, Burlando presentó los recursos legales en los cuales se le pedía a la productora de la serie Sueño Bendito que exhibiera los guiones y explicara qué rol juega el personaje de Villafañe en la serie.

En las últimas horas según contó el portal Teleshow se conoció la resolución del Juzgado Civil 61, que resuelve: "Requerir al codemandado Diego Armando Maradona para que dentro de 40 días de notificado (cfr. Art. 342 segundo párrafo del CPCCN) manifieste si suscribió contrato de cesión de los derechos de imagen para filmar una serie biográfica bajo la denominación 'Maradona, sueño bendito' y/o bajo la denominación que se le hubiere otorgado. En su caso, manifieste las partes contratantes".

Por todo esto la productora tiene que presentar los contratos que firmó y que, de manera tangencial, involucra a sus hijas y a su ex mujer. En la segunda resolución la justicia habla directamente de Amazon y BTF Media, responsables de la serie: "Requiérase a las demandadas que en el plazo de 15 días exhiban originales y copias del contenido de los eventuales libretos que hubiere de la serie indicada. Todo bajo apercibimiento en caso de negativa injustificada de aplicar astreintes".

Sigue la polémica...