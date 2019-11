La actriz de Argentina, Tierra de Amor y Venganza (El Trece) escribió en su historia de Instagram un texto de Lucía Herazo llamado Amor propio: "Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor; pero no fue así, ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada ni nadie que pudiera reemplazarme".

La repercusión fue inmediata: ¿Qué pasa entre los padres de Magnolia, otra crisis en un mes y pico?". En septiembre pasado la panelista de Intrusos, Marcela Tauro, contó que la relación venía mal porque la actriz habría encontrado un mensaje de Vicuña a su ex mujer, Pampita, en el que le decía: "extraño la vida familiar con vos". Muy a su pesar, el galán chileno fue quien cruzó a los medios y afirmó que "tenemos diferencias igual que todas las parejas, uno intenta mantener ciertas cosas en privado. Entonces, es un poquito desagradable. Pero bueno, se entiende. Me molesta tener que estar ahora hablando de esto, pero está todo bien". Con nuevo posteo, ¿saldrá Vicuña a calmar las aguas?