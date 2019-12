La China había sorprendido en Instagram con un video en el que se podía ver un monitor en el que se veía una ecografía. "Tenemos una noticia que darles, Rosita va a ser mamá", comenzaba el texto con el que se acompaña la imagen, haciendo alusión a su perrita bulldog francés; al mismo tiempo que precisó que iban "a castrarla cuando yo terminara de grabar y ¡zaz! Aún no sabemos quién es el padre pero creemos que es un vecino enamorado que viene a cortejearla".

No obstante, esta no es la única buena noticia que la actriz dio en esa red social, ya que también público una historia en la que se puede ver a Benjamín Vicuña durmiendo a Magnolia, la hija de ambos. Si bien se encuentran separados, ambos habían anunciado que no era definitivo. ¿Hay una reconciliación en puerta?.

En el caso de Pampita, Ángel De Brito comentó en un posteo que Brisa Gordillo Ardohain -la sobrina de la topmodel- había compartido en sus redes la foto de una ecografía, aunque rápidamente la eliminó. "Otro tema que da vueltas, y ella desmiente", insistió el periodista.

Sin embargo, la modelo ni su marido Roberto García Moritán se refirieron, hasta el momento, sobre el confuso episodio y optaron por compartir en las redes imágenes en las que se los ve abrazados y más enamorados que nunca.