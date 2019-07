Ahora, con las recientes denuncias contra el cómico, nuevamente Montero entró en escena y recordó su situación. "Había contado hace años la horrible experiencia que tuve con Cherutti, en ese momento cuando hice un descargo, hace 8 años atrás, era otra época, no pasaba este momento feminista que sucede, muchos no me creyeron, se burlaban, se reían, decían que uno hablaba por tener prensa, un tipo que tiene mucha trayectoria en el ambiente y cierto prestigio para la gente en general, mucha gente del ambiente sabe quién es", arrancó su relato Mariela a Ulises Jaitt.

Y contó el momento en el que en un casting, Cherutti la acosó: "Utilizó un juego de actor, en el disfraz que estaba actuando, el personaje era ese tipo cachondo, ese tipo calentón, lascivo, toquetón, que me clava un lengüetazo, yo era chica, me asusté de verdad, no tenía la cabeza como la tengo ahora llegué a pensar ¿Está actuando? ¿me está jodiendo?, mi mente no quería creer eso, el nivel de acoso que estaba viviendo y alguien cómo él. La llamé llorando a mi vieja, estaba confusa mi mente, me dió la sensación que yo lo había hecho mal".

