La hermana del Kun Agüero no acepta a la nueva novia del astro

Ahora saltó como leche hervida la hermana del jugador del Manchester City, Mayra del Castillo, quien ante la prensa disparó en contra de la nueva conquista amorosa del delantero: "No tengo cuñada, mi hermano tiene un montón de novias, las amo a todas", dijo.

Pero no sólo disparó en contra del Kun su hermana, sino que también se metió Dalma Maradona, la tía de Benjamín, hijo del Kün con Gianinna Maradona: "¡Fuerte, hermosa y valiente! ¡Siempre poniendo a tu hijo como prioridad! ¡Tan educada y serena solo para que él no sufra!¡ Tan amorosa y tan dulce para que no le duelan tanto algunas cosas!". Sin dar nombres, el mensaje fue dirigido al padre de Benjamín, criticándolo por no invitar al hijo a la fiesta de cumpleaños.

ADEMÁS:

Las actrices de "Orange Is the New Black" se sumaron a #NiUnaMenos

Una actriz denunció penalmente a Fabián Gianola por abuso sexual

Tampoco fue de la partida el hermano de El Kün, Gastón, y la versión que corrió como reguero de pólvora en los medios, en especial en Intrusos en el Espectáculo (América), es que su ausencia de la fiesta de cumpleaños número 31 del delantero de la Selección argentina habría sido por la nueva conquista amorosa: Sofía Calzetti. Dicen que dicen que ella habría salido con el hermano de Agüero. Y ella luego borrado cualquier huella de esa supuesta relación de las fotos publicadas en las redes sociales.

El Kün se encuentra en el país porque forma parte del plantel de la Selección nacional para disputar la Copa América en Brasil. Y con cada llegada, El Kün arma un revuelo de polleras. La última relación oficial, con La Princesita Karina, terminó en muy malos términos a tal punto que los dos no se hablan.

Pero El Kün no tiene sólo el frente familiar, sino también el de la madre de su hijo, a quien no invitó a su fiesta. Su hermana, Dalma Maradona salió a consolar a su hermana en las redes sociales con la intención de hacer público lo que sería un secreto a voces: "¡Hoy elegís el silencio y por eso te admiro más que nunca! Como te dije hace un tiempo. Aunque no lo creas, ¡aprendo tanto de vos! ¡Te amo sis! Sos la mejor mamá del mundo, ¡que nada ni nadie te haga creer que no es así!", a lo que Giannina agradeció sentidamente: "No puedo parar de llorar. ¡Quiero ir abrazarte! ¡Te amo infinito! Gracias".