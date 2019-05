La reemplazante comenzó el programa diciendo que sentía que iría a ocupar "el sillón de Rivadavia". En la charla con su madre, que tuvo momentos de desconcierto por problemas técnicos, tuvo que responder si había usado el camarín de la estrella. Durante ese diálogo, Mirtha dijo: "Me estoy recuperando. Los médicos dice que nunca vieron una recuperación así".

El programa, además de conductora cambió de invitados. Estuvieron Fernando Burlando, Aníbal Pachano y Ana Rosenfeld, quienes estaban previstos desde el principio, pero se sumaron Liliana Franco, Daniel Filmus y Pablo Sirven, a raíz del pedido de Cristina a Alberto Fernández para que encabece la fórmula del peronismo en las elecciones presidenciales de este año.

La mesa comenzó con la mención a que la Argentina era el único país en que no es el presidente quien invita al vice sino al revés. Filmus recogió el guante: "Lo notable es que alguien que puede ser presidente resigna ese lugar. No conozco casos así. Es un gesto de humildad único en pos de la unidad".

Rápidamente, Sirvén pisó el acelerador a fondo. "Lo que estamos por ver no es quién gobierna, sino si vamos a seguir dentro o no del sistema democrático", dijo a agregó su profundo temor por el significado del "contrato social", propuesto por Cristina Fernández en la presentación de su libro Sinceramente.

"Es un escenario que pone en duda el sistema democrático", abundó. Filmus intervino para decirle que no entendía su alarma y subrayó el dato de que "estamos hablando de elecciones, es decir de democracia".

Burlando valoró la decisión de CFK: "Conociendo sus gestos, es una llamado a la gobernabilidad. No alimenta la grieta este anuncio ni nada. Al contrario, es poner un puente en la grieta". Luego, Sirven, apuntó que el peronismo nació con un golpe de Estado y Filmus acotó que "nunca legó por golpe".

Tinayre se mostró molesta porque Alberto estar cerca de Cristina cuando en un tiempo la criticó tanto.

Por su lado, Franco indicó que Cristina "pateó el tablero" y dijo que ahora "los otros tienen que mover sus fichas". Interpretó que "la jugada era para los que gustaban de la primera etapa del kirchnerismo".

Dijo también que era "una jugada de marketing político" y, ante la entusiasta aprobación de Pachano, aclaró que eso hacían los políticos. También comentó que era una decisión audaz "por Cristina tiene los votos", algo que la anfitriona puso en duda.

Finalmente, Marcela consignó que "Bolsonaro dijo que sólo tendrá relaciones diplomáticas con Argentina si ganaba Cristina" y Filmus respondió que esa era "una buena razón para votar a Fernández porque Bolsonario es un racista".

"Ya estoy peinada para salir en televisión"

"Estoy muy bien, estoy en mi casa y muy repuesta. No sé cuándo voy a volver al trabajo porque no hablé con los médicos todavía... Me siento espléndida. Estoy perfecta, maquillada y peinada como para salir al aire", le dijo Mirtha a Lío Pecoraro, en un mensaje de WhastApp que el periodista compartió en sus redes sociales. Luego en comunicación telefónica con su hija (ver cuerpo de nota) confirmó que volverá a la televisión la semana que viene.

Al final fueron seis los días de internación en el Sanatorio Mater Dei los que estuvo internada Mirtha Legrand y después de muchas especulaciones, tras ser operada de una brida abdominal, recibió el alta médica el viernes por la noche, como se informó en la edición de ayer. Actualmente, la diva se recupera favorablemente en la tranquilidad de su hogar, rodeada por sus afectos.

Minutos después de abandonar el sanatorio, Nacho Viale había expresado en Twitter: ‘¡Gracias, gracias y gracias! A todo el sanatorio Mater Dei y su personal. Han sido de un profesionalismo absoluto. Una calidad humana gigante. ¡En nombre de toda mi familia eternamente agradecidos! ¡@Mirthalegrand ya está en su casa!’, escribió el productor en su primer tweet. Luego, agregó: ‘Y vuelvo a agradecer todas las muestras de cariño y preocupación que nos hicieron llegar. @mirthalegrand está en su casa. En excelentes condiciones. Recuperada. Y con ganas de retomar su actividad normal. ¡Gracias a todos!’.

Lo de Mirtha es realmente sorprendente. La diva había estado a punto de dejar el Hospital el jueves pero una complicación en sus estudios hicieron que los médicos decidieran tomarse un tiempo más para darle el alta definitiva. Su hija había expresado que se tomarían un tiempo largo, pero cuando nadie lo esperaba desde la clínica le dieron el alta y se fue para su casa. Logró también lo que siempre quiso y es escaparle a la prensa y a la imagen de ella saliendo de la Clínica.

