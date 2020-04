La tristeza y angustia de Silvia Süller en cuarentena: "No tengo a nadie"

Estoy triste conmigo. No paro de llorar. El subconsciente te traiciona y te lleva al pasado. Mis padres murieron hace poquito y los extraño mucho. A mi hijo no lo veo hace 11 años...", contó

Uno de los grandes problemas de esta cuarentena es la soledad. Muchas personas sufren no solo el no poder salir a la calle, sino que además luchan porque tienen que pasar el día a día solos. Tal es el caso de Silvia Süller, quien vive sola en su departamento y no tiene contacto con su familia, salvo con su hermana Norma, con quien retomó el vínculo -hacia 27 años que no hablaban- luego de la muerte de su madre. "Estoy triste conmigo. No paro de llorar. El subconsciente te traiciona y te lleva al pasado. Mis padres murieron hace poquito y los extraño mucho. A mi hijo no lo veo hace 11 años...", contó la actriz en diálogo con Teleshow sobre Cristian, a quien tuvo con Silvio Soldán, y a quien vio por última vez -y solo por unos minutos- en el velatorio de su madre. Pero Suller no solo es mamá del hijo que tuvo con el conductor, sino que además también es madre de Marilyn, y si bien con ella la relación es un poco más fluida -se crió con su abuela-, asegura que en los últimos días tampoco tuvo mucho contacto siquiera de manera telefónica. "Yo le escribo, pero no me contesta. Si vieras mi teléfono, le mando mensajes a todo el mundo pero nadie me responde".