Pero, ahora, también se suma el testimonio de dos exvedettes que también sufrieron de parte de Cherutti algunos comportamientos que superan largamente la barrera del “indebido” para transformarse en violencia de género o abuso de poder.

Por ejemplo, la recordada “petarda” Alejandra Mora, contó que el cómico la arrinconó contra una pared y le quiso pegar mientras la insultaba. “Estoy con la boca abierta, semejante barbaridad, no lo puedo creer que haya llegado tan lejos por lo que Melissa contó, una barbaridad siendo una chica en el sur, de 18 años, que se abusen así de ella de esa manera, estoy totalmente de acuerdo con Melissa, la felicito que haya tenido el valor de exponerlo”, dijo Alejandra en el Show del Espectáculo, el ciclo de Ulises Jaitt en el que salió al aire por primera vez la bailarina.

“Yo pasé muy mal momento cuando trabajé esa temporada del 98, antes de casarme pasé una experiencia espantosa en el teatro, si bien no quiero dar mucho detalle, estoy alejada del medio, tampoco me quiero correr a un costado. Tampoco quiero que se entienda que no quiera hablar porque le doy la espalda a todas las mujeres que están en su lucha, la pasé bastante mal, hasta me quedé sin trabajo, a mi me echaron del teatro acusándome de cosas falsas”, agregó Mora, que desde hace casi dos décadas dejó de aparecer en los medios.

“Yo estaba haciendo la obra La dama y los vagabundos, en el teatro Atlas, Mar del Plata, tuve muchas agresiones de parte de Miguel Ángel Cherutti, hay cosas que no puedo contar porque en su momento no tenía testigos. Me echó Nito Artaza en la tercera temporada que trabajaba con ellos. Me estaban haciendo la vida imposible Cherutti con su mujer, Fabiola Alonso, que querían que me vaya del espectáculo y dijeron que me habían echado porque faltaba a las órdenes del director. ¿Tres años tardaron en darse cuenta que faltaba a las órdenes? Fue una fantochada para sacarme del espectáculo, cuando yo decía que no, era no, lamentablemente no se me escuchaba”, dijo Alejandra.

“Después de una discusión con su novia, Cherutti me quiso levantar la mano, violencia de género, estaba Daniel Fernandez, el coreógrafo en ese momento, que sino se pone en el medio, no se que hubiese pasado. (…) Me arrinconó contra una pared y levantó la mano y Daniel lo sacó. Me dijo insultos, barbaridades, me dijo ´negra de mierda, hija de puta´, alega la exvedette, que aludió también a una demanda que inició contra el cómico pero que quedó en la nada porque su abogado (Marcelo Open) no le avisó la fecha de la audiencia.

“Hice Los bellos y la bestia, Misión imposible y La dama y los vagabundos. En la segunda obra, cuando entró como bailarina Fabiola, me dejó de acosar y empezó a salir con ella y ahí empezaron a hacerme la vida imposible entre ambos. Me pone feliz que se haya animado Brikman, en ese momento no tuve quién me defienda, yo estaba sola”, recuerda Alejandra.

“Nito venía a hablar conmigo antes de rescindirme el contrato, y me decía que por favor no le conteste, porque Cherutti le decía todo el tiempo cosas de mi para sacarme del elenco y Nito no me quería echar. Yo le decía ´Nito, no me voy a callar la boca´, y él me contestaba ´Mora por favor, no te quiero echar, se está poniendo tenso´”, continúa Mora, que cuenta también que cuando sus compañeras de teatro, entre ellas Moria Casán, supieron que iba a ir a una comisaría a hacer la denuncia por la agresión de Cherutti, le pidieron que no lo haga.

“Yo dije ´el tiempo me dará la razón”, y lamentablemente tuvieron que pasar más de 20 años para ver cuantas denuncias se le juntaron. Lo de Melissa llegó a un extremo total. La felicito. Una bajeza total, prefiero no cruzármelo más, me da mucho asco lo que hizo con todas las chicas. En su momento lo denunciaron Claudia Fernández, Pamela Pombo… Si tanto suena el río, algo trae”, concluyó.

Yanina Zilly, una de las compañeras de Mora en el ciclo de TV Rompeportones defendió las palabras de la exvedette. “Mora es una de las que peor la pasó con Cherutti. En ese momento, era vox populi porque estábamos en Mar del Plata haciendo Rompeportones, y ella perdió el trabajo”, recuerda Zilly que acota que “Cherutti cruzó en vivo a Brikman en Intrusos sin necesidad, yo que él me hubiese callado la boca”.

“Después de trabajar con Cecilia Oviedo (la por entonces esposa de Nito Artaza) terminé trabajando en La dama y los vagabundos, estaba Moría, y yo era “la amiga de Cecilia Oviedo. (…) Antes de ser conocida hice una prueba y Cherutti consiguió mi teléfono. En el casting estaban Cherutti, (el coreógrafo) Daniel Fernández. Cherutti me llama aparte y me hace una propuesta indecente: tener un encuentro sexual. Me lo dió a entender, quería casting sabana, y no quedé. Terminó casándose con su mujer, Fabiola Alonso, con quien trabajé en Bikini open. Nunca le conté a Fabiola, hay cosas que son vox populi. Era normal que Cherutti haga eso, se sabía. Emilio Disi no era así, por ejemplo. Me dió mucha lástima lo de Alejandra Mora, fue terrible, horrible, espantoso, ¿Qué va a decir? ¿Qué es mentira ?”.

“Yo facturaba en el Bikini open, y no me iba a acostar con un tipo que no me gustaba para estar arriba de un escenario. Entré al teatro por Cecilia Oviedo. Cherutti es un degenerado. De última págale a una puta. Pero si se lo hacés a una persona que trabaja con vos es abuso de poder”, agrega Yanina.

“Me encanta que se vayan sacando las caretas porque en la vida todo decanta. A Cherutti le diría que tiene que aprender porque tiene hijas mujeres, como padre tiene que pensar que es feo si a una hija de él le pasa eso, lo de Alejandra, lo de Melissa…”, concluyó.