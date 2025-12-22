Luciana Salazar y Martín Redrado siguen sin ponerse de acuerdo por el pago de un acuerdo

Embed - LUCIANA SALAZAR VS. MARTÍN REDRADO: AUDIENCIA Y ESCÁNDALO

Según confirmó la propia Salazar al salir de la audiencia, no hubo avances entre las partes y la causa continuará en los Tribunales. “No hay acuerdo, ahora todo queda en manos de la Justicia”, expresó en un mensaje difundido minutos después del cierre del encuentro.

El eje central del reclamo volvió a estar puesto en los compromisos económicos que, según sostiene Salazar, Redrado habría asumido por escrito y que no se estarían cumpliendo. Desde el entorno de la modelo remarcan que la Justicia ya habría acreditado la existencia de ese compromiso, punto clave del expediente.

La audiencia estaba prevista para las 8 de la mañana, aunque su inicio se demoró algunos minutos. El abogado de Redrado llegó más tarde por otros compromisos judiciales previos, según se informó oficialmente.

Antes de ingresar, Salazar ya había manifestado dudas sobre la posibilidad de una conciliación. En declaraciones públicas, sostuvo que no esperaba una negociación concreta y remarcó el rol de la Defensoría en la protección de los derechos de Matilda.

Con esta instancia cerrada sin acuerdo, el conflicto entra ahora en una etapa decisiva. Será el juez interviniente quien deba resolver sobre las obligaciones económicas reclamadas y definir los próximos pasos del proceso.