En ese sentido, la mediática explicó -en diálogo con ‘Polino Autentico’- que "todo el mundo sabe que Jésica Cirio se hizo conocida por mí, y que ha estado conmigo y mi marido, eso salió (en los medios), no lo dije yo sino que salió al aire en un programa. Entonces, ahora se hacen todas las señoras, ¿no es cierto?". Por lo que Amalia Granata, una de las panelistas del ciclo, acotó: "bueno, pero ahora es la mujer de un intendente".

Por lo que Rito recordó su relación con un importante empresario que tenía grandes contactos políticos. "Yo también fui la mujer de Marcelo Salinas. Era y soy artista porque me rompí el lomo laburando", añadió indignada y recordó "las veces que le escribí en el Instagram y ni me respondió. Le ponía, ‘hola, Jesi, ¿qué tal? ¡Fuerza!’. ‘Qué buena onda que tuviste a la nena (Chloe, de dos años)’. La llamé para que me de una mano y no me respondió, y yo le di una mano".

"Le hablé tanto por Instagram como por WhatsApp, y me respondió de una manera una vez, y después no me contestó nunca más. Yo la felicito por lo que hace. Lo que ella haga con su cola no me importa, pero de todas formas me parece que se portó mal porque se olvida de quién es, de donde viene y de las cosas que hizo. Y todo el mundo sabe perfectamente quién es Jésica Cirio. ¡¿Y ahora es la señora de qué?!", aseveró y concluyó señalando que no le "interesa si ahora quiere tener otro perfil, yo la llamé por teléfono y yo la hice conocida. ¿Qué parte no entiende? Ahora que le quiero hablar por teléfono me corta el rostro. Me parece que está meando fuera del tarro".