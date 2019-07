La denuncia fue realizada por la bailarina el lunes en la Comisaría de la Mujer de Boulogne. Allí, la mujer de 35 años contó –como lo hizo la semana pasada junto a Ulises Jaitt en El Show del Espectáculo- que en junio de 2003 y cuando ella tenía 18, trabajaba con el humorista y viajaron a Santa Cruz, en donde se alojaron en un hotel de la ciudad de El Calafate.

Una de las noches que estuvieron allí, Cherutti le pidió que fuera a su habitación para charlar el tema del pago por su trabajo, y una vez ahí, la recibió con el pantalón bajo exhibiendo sus partes íntimas, la obligó a que le practicara sexo oral y luego la penetró.

"Tenés que acostarte conmigo porque si no te volvés solita caminando. Dale, vení. Vos sabés quién soy yo. ¿Me vas a decir que no?", contó la joven, que no habló antes "por temor", en la denuncia.

ADEMÁS:

Y agregó: "Dale, nenita. Quédate tranquila que va a estar todo bien". En ese momento presuntamente el cómico la desnudó, la obligó a realizarle sexo oral y luego la penetró. "Tenía 18 años, pero no eran los 18 de ahora, era otra época. Yo estaba de novia, le dije que no iba a acceder, que no tenía obligación de hacer nada. Pero tuve que tener relaciones con él. Accedí por miedo. No me podía volver, no tenía plata", dijo la bailarina en diálogo con Radio Urbana la semana pasada.

La causa fue trasladada a la Unidad Funcional de Instrucción de Violencia de Género de San Isidro, desde donde se declararon incompetentes, y derivaron las actuaciones a la Justicia de Santa Cruz.

Ayer Cherutti señaló: "No tengo mucho para decir, ya hablé con el abogado y se van a iniciar las acciones correspondientes en lo legal. Esto hay que aclararlo en la Justicia. Es como una pesadilla, es rarísimo y tengo que estar tranquilo porque es una mentira total".

En diálogo con el portal Teleshow, agregó: "No se puede ensuciar así livianamente a una persona, y más cuando tenés una familia, una trayectoria, y se está hablando de una mentira total".