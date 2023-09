Muerte de Silvina Luna: marchan frente a la casa de Aníbal Lotocki

En el flyer están los rostros de la actriz y modelo, así como de otros tres pacientes del polémico médico: Mariano Caprarola, Cristian Zarate y Romina Vega, quienes murieron a causa de su mala praxis.

Tras participar del integró el cortejo fúnebre que acompañó el cuerpo Silvina Luna al Cementerio de la Chacarita, Fernando Burlando contó que esta tarde irá a la marcha en reclamo de Justicia.

“Es un momento muy duro”, aseguró el letrado y, al ser consultado por la marcha, remarcó que será “una convocatoria a la tranquilidad, a la paz y a manifestarse pacíficamente”.

Este miércoles, al aire de Socios del Espectáculo (eltrece), Virginia Gallardo explicó: “Hay un grupo de WhatsApp para organizar la convocatoria a la marcha que se realizará hoy de manera pacífica para pedir Justicia por todas las víctimas”.

Se espera la presencia de varias famosas que se atendieron con el médico, así también como otros anónimos que pasaron por las manos de Lotocki y hoy temen por su salud.

También se espera que participe Pamela Sosa, expareja de Lotocki, que sufre las consecuencias físicas tras las cirugías a las que se sometió, pero hoy se encuentra en el ojo de la tormenta por viejas declaraciones que se viralizaron. Durante los siete años en los que fue pareja del médico, ella hablaba bien de él, lo defendía y se lo recomendaba a otras famosas.

La periodista Paula Varela destacó que los más cercanos a Silvina Luna no estarán en la marcha: “Con respecto a la marcha pacífica en la puerta de la casa de Aníbal Lotocki, me cuentan que la familia y amigos de Silvina no van a ir. Como es algo tranquilo, ellos no saben si están en condiciones de enfrentarse de forma pacífica a la situación porque tienen el dolor a flor de piel. Les da miedo que haya un exabrupto o que se desmadre, entonces prefieren no estar. Esto es por ahora, tal vez cambian de opinión”.