“Falta Paleo y ya opinó toda la familia”, había chicaneado por Twitter Naza, apenas escuchó que Santiago Bal había salido a defender públicamente a su hijo Federico, a la vez que atacó a la hija de la actriz. Nazarena lo hizo para recordar la polémica separación que tuvo Carmen Barbieri con Santiago por Ayelén Paleo, la supuesta amante del capocómico. Y hoy llegó el turno de hablar en el programa de Mirtha. En el comienzo estaba todo tranquilo, es más, Nazarena valoró el trabajo de la bailarina Valeria Archimó (también presente), de gran relación con los Bal-Barbieri. Sin embargo, la “paz” no duró hasta el final...

Al referirse al pedido de bozal legal y restricción perimetral que le impusieron, Nazarena explicó que la Justicia no hizo lugar al pedido “porque son para cuando corre peligro tu vida. El objetivo era otro”. En tanto, explicó por qué retomó el tema. “Yo contesté. Contesté a algo que escuché”. La conductora consultó: “¿Quién había hablado? ¿Carmen?”. Y Naza respondió: “La señora Florencia. Florencia de la V, diciendo que le creía a todas las mujeres menos a Barbie y eso un poquito me dañó. Pero prefiero no hablar más del caso. Cuando la vi a mi hija llorar, dije ‘un besito para todos’. Hasta acá llegué”.

De todas maneras, también habló sobre los rumores del supuesto intento de suicidio de su hija, en el momento de la separación con el ex campeón del Bailando. “No es verdad. Y es muy doloroso”, aseguró Nazarena cuando Mirtha le preguntó si Barbie intentó tirarse desde un balcón.

“Es muy bajo lo que dijo esa señora, más teniendo en cuenta que mi marido se suicidó. No está bueno lo que se dijo. Pero hay un momento en el que una tiene que decir hasta acá llegué. Si sigo contestando todo lo que escuché y escucho, no se termina más. A mí me duele mucho. Me duele mucho que su hermanito, que perdió a su papá, escuche que su hermana se quiso suicidar, es una bajeza. Pero vamos a cerrar el tema y dar vuelta la página, porque sino siempre es querer ser más hiriente que vos. La ira y el odio, ¿dónde me lleva?”, fue la respuesta de la actriz, en referencia lo dicho por Barbieri.