La diferencia entre la denuncia de Majo -la artista que se hizo una operación de cambio de sexo- y Montero -modelo y cantante que participó en Gran Hermano y un reality chileno- es que la uruguaya ya avisó que no demandará al cómico, mientras que la argentina le dijo a Primicias que tenía ganas de volver al país para presentar su caso en sede judicial.

El fuerte relato de Majo es el siguiente: "Cherutti me había ofrecido trabajo por sexo. Cuando uno recién comienza estás que sí que no. Vino dos veces a mi casa, accedí". No piensa ir a Tribunales, pero sí quiere ayudar a Melissa en lo que pueda hacer para que se haga justicia. Majo se hizo conocida en Argentina después de que contara su dura historia de vida cuando decidió cambiarse de sexo y se operó para tener genitales femeninos. En ese momento se le abrieron las puertas para el trabajo y según dijo fue el propio Cherutti quien le ofreció sumarse a su elenco y ahí es donde dice que se dio el ofrecimiento sexual a cambio de un contrato.

Habrá que ver si responde el actor que, en el caso de Melissa, inició una causa por difamación.

Esta semana aseguran que podría ser importante porque la Justicia citaría a declarar a los involucrados.

El tercer caso es el que en realidad primero se hizo público. En 2011 Montero dijo que Cherutti la tocó y besó en el camarín cuando había probabilidad de que la contratara y que ella no le siguió el juego. Comentó que el humorista "se dio cuenta de mi incomodidad y por supuesto jamás me llamó para trabajar en su compañía". Ahora le dijo a Primiciasya que por televisión vio a Cherutti "haciéndose el hombre honorable y me molestó mucho". Por eso ahora tiene ganas de venir a hacer la denuncia.

"En general me molesta la gente que tiene un poco de poder y por eso se cree que nadie le puede decir nada, ni denunciar y quedarse callado", dijo al citado portal Mariela. Agregó: "Decidí expresarme como mujer. Empatizo completamente con esta chica -por Melissa-, no creo que una mujer invente algo así de aburrida por el hecho de dañar a alguien. Esta chica ni siquiera se dedica al mundo del espectáculo, entonces confesar algo así es duro y terrible. Por eso decidí alzar mi voz para empatizar y sostener en el tiempo esa denuncia que si bien no fue judicial fue pública y cuando tenga la oportunidad cuando vaya a la Argentina no tengo drama en hacer la denuncia. Lo que conté en ese momento es verdad. Y tengo ganas de decir la verdad".

Melisa había declarado: "Tenía 18 años, pero no eran los 18 de ahora, era otra época. Le dije que no quería acceder, que no tenía obligación de hacer nada, pero tuve que tener relaciones con él. Accedí por miedo, porque no me podía volver de El Calafate, no tenía plata, era la plata que él me tenía que pagar para poder volverme. Desgraciadamente fue así. Me hubiese gustado tener la cabeza que tengo hoy para poder manejar la situación de otra manera. Fue una violación, yo no quería".

Cherutti reconoció que estaba viviendo "una pesadilla" y agregó: "Lo único que puedo decir es que tengo que estar tranquilo porque es una mentira total. Hay que actuar dentro de lo legal como corresponde, para ir hasta las últimas consecuencias porque no se puede ensuciar así livianamente a una persona, y más cuando tenés una familia y una trayectoria. Nunca ejercí violencia en mi trabajo, ni en lo personal, ni forcé a nadie a nada".

