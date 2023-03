Oscar 2023: ¿dónde ver las nominadas a mejor película?

A continuación, dejamos un listado de las películas que se encuentran en las plataformas de streaming o todavía se pueden ver en los cines argentinos.

Nominadas a mejor película

• Todo a la vez en todas partes: disponible en Prime Video y Apple TV. También está habilitada para el alquiler de películas en las plataformas Flow, Youtube y Claro video.

• Sin novedad en el frente: Netflix.

• Elvis: HBO Max.

• Top Gun: Maverick: disponible en Star+ y Paramount+. Además, está habilitada para su alquiler en Claro video, Youtube y Apple TV.

• Avatar: El camino del agua: aún continúa en los cines y antes de junio se estrenará en Disney+.

• Los Fabelman: disponible en cines argentinos.

• Los espíritus de la isla: en cines desde el 2 de febrero.

• Ellas hablan: se estrenó el 9 de marzo en cines.

• Tár: disponible en cines.

• Triángulo de la tristeza: disponible en cines.