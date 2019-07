Pamela David: "Hoy aprendí a disfrutar de la conducción"

Reflexiva, poniendo a prueba la solidez que otorgan los años y que se fortalece aún más en el training diario de los programas en vivo en que se viene desarrollando, la chica de hipnóticos ojos verdes que llegó un buen día de Santiago del Estero para intentarlo en la gran ciudad, se abre en diálogo exclusivo. "Me encanta la conducción. Siento que claramente la experiencia me hace sentir más segura y disfrutar, porque antes no me permitía disfrutar. Siempre estaba como mirándome los errores y hoy me permito disfrutar y si pasa algo reírme y disfrutar", recalca, al finalizar su conducción en la reciente entrega de premios Martín Fierro Federal, quién con la madurez pudo relajarse de las presiones.

Es que, más allá de haberse casado con Daniel Vila, dueño de América TV el canal en donde emprende su tarea, y que la observación general de su persona sea por demás punzante, Pamela debió sortear, sobre todo, la propia exigencia y autocritica. "Yo de por sí soy crítica conmigo misma. Y en los últimos años que creo que hay una cosa que nos pasa a las mujeres cuando cumplimos 40 y es que empezamos a disfrutar más y a darle bolilla a las cosas que realmente tienen importancia. Lo que me pasó conduciendo un evento que nada tenía que ver con el canal y lo habitual como los Martín Fierro fue algo hermoso. En otro momento, hubiera estado fijándome en otras cosas en vez del disfrute. Hoy puedo disfrutar, valoro y acepto los buenos comentarios y que me apoyen por el crecimiento", revela esta conductora, modelo y actriz que expresa haber adquirido notable experiencia y soltura en la cotidianeidad de los envíos diarios.

"Lo que te da un programa en vivo es mucho. El vivo me da resolver. Resolver situaciones inesperadas. Siempre hay situaciones inesperadas que debes resolver sí o sí porque estás al aire", resalta quién desde el reality El Bar TV, se desatacó en diferentes ciclos como La peluquería de Don Mateo y Animales Sueltos y en su etapa como conductora en Fuera de foco, Jugá, Desayuno Americano, Gran Hermano 2015/16 El Debate y el actual Pamela a la tarde. Compenetrada con el rol de animadora, David, que paradójicamente no tolera la intolerancia y ya no cree en la clase política, dice estar en cada detalle del ciclo vespertino que lleva su nombre y su sello. "El panel lo elegí todo yo", informa.

"Me levanto como todas las mamás. Llevo a los chicos al colegio temprano, a las 6 y media. Vuelvo a mi casa y empiezo a leer el diario, es como mi momento", ilustra su rutina diaria. "A veces los llevo a los chicos con la campera y el pijama abajo para volver a seguir con el pijama. Pero ya a las 11 salgo. Ya me bañé, ya leí el diario y a las 11 salgo de casa porque a las 11.30 estoy en Jotax (la productora). Me gusta estar en la previa de la pre producción. Al canal llego a la 1 o una y media. Y el programa empieza 3 y media", indica la mujer consiente de que, hoy por hoy, elige bajar los decibeles de la agresión que, ya de por sí, inunda la pantalla.

"Todo va cambiando. Este año justamente no tolero la intolerancia entonces no la sé manejar. En otro momento, tal vez, tenía un carácter de pelearla, seguirla, imponerme en una discusión. Hoy siento que hay mucha agresión y ya basta. Demasiado hay con las malas noticias como para encima tener personajes violentos de invitados. No me banco los invitados violentos", es contundente.

"Yo me cuestiono cuando aparecen denuncias porque nosotros animamos a denunciar, pero a la vez la justicia es tan lenta que a veces pasan años y años sin que nada se resuelva. Me siento mal de haber animado a denunciar y que todo quede en la nada. Lo más incómodo es cada vez que contamos una denuncia y que queda en la nada o se mueve lenta", considera, por último.

Pamela viene recuperando ánimos tras sorpear difíciles momentos de salud de su marido, Daniel Vila. "El año pasado en que acompañé a mi marido fue muy muy difícil", sostiene Pamela con tono suave. "Ir a trabajar con la mejor sonrisa, tratar de entretener no es fácil. Tiene esas cosas la televisión. Por ahí la radio es diferente. Pero en la tele hay que ponerle una buena cara igual. Por eso cuando fui nominada al Martín Fierro como conductora fue importantísimo. Más allá de no habérmelo ganado. Esa nominación fue espectacular", asegura.