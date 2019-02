Pampita aclaró el panorama de su separación de Pico Mónaco

La top model, que acaba de regresar de sus vacaciones en México que compartió con sus tres hijos y su hermano, descartó de cuajo que la reconciliación tuviera relación con un jugoso negocio de promoción: “No facturamos nada juntos. No fuimos a ningún evento. Duele escuchar versiones de que volvimos por algún interés económico, para facturar miles de dólares. Son patrañas que le quieren meter a la gente. No sé porqué se habla con tanta maldad”.

Una y otra vez, Pampita aclaró que la vuelta con Pico “fue sólo para darnos una oportunidad. Decir lo que se dice es de mala leche. La reconciliación simplemente no funcionó”, contó en una revista de la prensa rosa. En cuanto a la supuesta existencia de una tercera en discordia, Pampita se despegó de las versiones: “No me corresponde aclarar a mí. Pico es una persona que tiene valores, jamás sospecharía algo así. Insisto, lo nuestro no pudo ser nada más. Nos queremos muchos y, seguramente, nos van a seguir viendo juntos en algunos eventos y van a ver que nos vamos a saludar lo más bien porque hay respeto”.

En tanto, Pico mantiene por ahora un férreo silencio. Pero la fotos que circularon ayer por las redes sociales lo colocan nuevamente en el tapete. Nada se sabe de quién es la bella rubia de la foto, con la que comparte un vaso de cerveza en la cervecería que tiene Pico en Mar del Plata.

Una de las preguntas es saber de cuándo es la foto porque la pareja rompió a mediados de enero y esa imagen aparece ahora y de la que Pico no se hace eco para aclarar algo. El ex tenista no sale al cruce de las versiones tal como ocurrió una vez cuando se lo vio en compañía de una mujer, pero sin dar lugar a ninguna sospecha. Igual los rumores vuelan y es difícil parar ese viento.

Hoy parece que no hay tercera oportunidad. La ruptura es definitiva y por las declaraciones de Pampita no le quedó un gusto amargo ni rencores.