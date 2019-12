"Ustedes, los periodistas preguntan siempre eso, pero no está en los planes inmediatos tener un hijo.Ahora estamos transitando los primeros días de casados y tenemos que acomodar la vida de todos, porque tenemos chicos que están dentro de nuestra familia. Le estamos dando un tiempo a todo hasta que nos acomodemos a esta realidad. Estamos todos muy contentos, pero necesitamos tiempo para transitar esto", dijo la modelo.

Por otra parte Pampita habló también de sus románticos días en Europa junto a su marido: "La luna miel fue divina, todo maravilloso. Para nosotros será un recuerdo inolvidable".

Luego aclaró: "No nos pudimos quedar más días porque diciembre es un mes con muchas cosas, cierre de año, muchos actos escolares, fin de los programas... Yo tenía que volver sí o sí. Me pude escapar unos días, pero más que eso no se podía". Por ahora no hay deseos de volver a ser mamá, ya tuve cuatro hijos, pero dejó en claro que la idea no la asusta y que más adelante puede ser.