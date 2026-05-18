Espectáculos |
18 de mayo de 2026
- 10:05
Premios Martín Fierro 2026: estos son todos los nominados
Hoy se va a realizar la entrega de premios de espectáculo más importante de la Argentina. APTRA premiará a quienes se hayan destacado en la TV durante el 2025.
El mayor evento de premios de la televisión argentina la dirige
Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y tendrá lugar esta misma noche: los premios Martín Fierro 2026 se llevarán a cabo en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires, con transmisión a cargo de Telefe y la conducción en manos de Santiago del Moro.
Estos son los nominados a las
35 estatuillas que se entregarán, de las cuales derivará también el ganador al Martín Fierro de Oro.
Camino a casa – Telefe GPS – América Opinión pública – El Nueve
Humorístico/Actualidad La Noche Perfecta – El Trece Las Chicas de la Culpa – el Trece Polémica en el bar - América
Deportivo ACTC – TV Pública Carburando – El Trece Knockout 9 – El Nueve
Futbolístico CONMEBOL Libertadores (Telefe) Mundial de Clubes (Telefe) Knockout 9 (El Nueve)
Noticiero diurno Arriba Argentinos – El Trece El noticiero de la gente – Telefe Telenueve al mediodía – El Nuevo
Noticiero nocturno América Noticias - América Telefe Noticias - Telefe Telenoche – El Trece
Interés general Almorzando con Juana – El Trece DDM – América Los Profesionales de Siempre (El Nueve) Sálvese Quien Pueda – América LAM – América Lape Club Social – América
Musical Hay música siempre – TV Pública La Peña de Morfi – Telefe Pasión de Sábado – América Planeta Nueve – El Nueve
Magazine Qué te pasa – Net TV Nara que ver – El Nueve Cortá por Lozano – Telefe Con Carmen – El Nueve A la Barbarossa – Telefe
Cultural Educativo Argentina de película – América Ser Humano – América Tierras - Telefe
Entretenimientos Ahora Caigo – El Trece Buenas Noches Familia – El Trece Pasapalabra – Telefe
Big Show La Voz Argentina – Telefe Medianoche con Jey – El Nueve Otro Día Perdido – El Trece
Reality Cuestión de Peso – El Trece Master Chef Celebrity – Telefe Gran Hermano – Telefe
Gastronomía Ariel en su Salsa – Telefe Escuela de cocina – El Nueve Qué Mañana! – El Nueve
Viajes/Turismo Iván de Viaje – Telefe Por el mundo – Telefe Resto del mundo – El Trece
Programa de Servicios ADN Buena Salud – TV Pública Aire de Campo - TV Pública Intelexis - Net TV Mascotas al rescate – América
Jurados Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe) Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve) Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)
Branded Content Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe) Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe) Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe)
Labor en Conducción Femenina Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece) Pamela David – Desayuno Americano (América) Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe) Karina Mazzocco – A la Tarde (América) Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe) Mariana Fabbiani – DDM (América) Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)
Labor en Conducción Masculina Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece) Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe) Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece) Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe) Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)
Labor Periodística Femenina Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece) Soledad Larghi – América Noticias (América) Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece)
Labor Periodística Masculina Nelson Castro – Telenoche (El Trece) Rolando Graña – América Noticias y GPS (América) Mauro Szeta – Lape Club Social (América) Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe)
Cronista/Movilero Alejandro Guatii – Intrusos (América) Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece) Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América) Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe)
Panea Femenina Marcela Feudale – LAM (América) Edith Hermida – Bendita (El Nueve)Natalie Weber – Pasó en América (América) Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe) Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)
Panelista Masculino Martín Candalaft – DDM (América) Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe) Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América) Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)
Mejor Actor César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe) Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece) Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece)
Mejor Actriz Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece) Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve) Susú Pecoraro – la voz ausente (El Trece) Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece)
Revelación Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe) Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)
Labor Humorística Agústin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece) Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece) Darío Lopilato – Viralizados (América) Laila Roth – Otro día perdido (El Trece)
Autor/Guionista Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece) Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie (Telefe) Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
Director Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece) Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe)
Director de No Ficción Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe) Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)
Aviso publicitario Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América) Tarjetita, Swiss Medical (LA América) Universo DADA,Grupo Peñaflor (La Comunidad) Paparazzi: Stella Artois ABI INVBEV/GUT Buenos Aires
Producción Integral La Voz Argentina – Telefe Otro Día Perdido – El Trece MasterChef Celebrity – Telefe Telefe Noticias – Telefe
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