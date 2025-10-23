Qué dijo el exnovio de Lowderz de Bandana, acusado de violencia de género

Mientras salía del edificio donde vive, el sujeto habló escuetamente con los medios mientras trataba de evadir el contacto con los periodistas que lo esperaban en la puerta.

“¿A mí me denunciaron?“, dijo sorprendido y se fue trotando del lugar. Según contó la cronista de TN Julieta Vismara, García Gómez compró un chupetín en un kiosco, dio la vuelta manzana, y volvió a entrar al edificio.

Embed AHORA | Preocupación por Lourdes de Bandana: así salía el novio de la cantante en el barrio de Palermo https://t.co/2GhaKKe0sD pic.twitter.com/R1WbGhjYAF — TN - Todo Noticias (@todonoticias) October 23, 2025

El empresario también negó estar manejando el celular de la ex Bandana, después de que se dijera que desde ese móvil estaban bloqueando a las personas que le escribían a Lourdes.

"Que vuelva Cristina ya"

“Que vuelva Cristina ya. El gobierno da para más, muchachos. Están distrayendo toda la mañana con las noticias para que, para no hablar de cómo está la situación del país. A vos te lo digo, Milei. Milei, goberná que la gente no llega a fin de mes”, aseguró.

Lowrdez quedó en el centro de la escena luego que su madre denunciara su desaparición en un Comisaría. Luego la artista se expresó en las redes sociales.

Las polémicas declaraciones del padre de Lowrdez de Bandana

Omar Fernández, el padre de Lowrdez de Bandana, sostuvo que fantaseó con “tomar un bate de béisbol y partirle las rodillas” a Leandro García Gómez, ex pareja de su hija y principal enfoque durante las horas en que no se pudo dar con el paradero de la cantante, aunque Omar siempre mantuvo la calma.

En medio de un fuerte caos mediático y social donde Lowrdez fue el centro de la tensión y se hablaba de una reiterada situación de violencia de género, el padre de la artista sostuvo antes del mediodía: “La llamé, está con gripe y, por lo que sé, no está en la casa de esta persona”.

La supuesta congestión también fue el motivo por el que la intérprete brindó una imagen extraña en un video donde, en el reflejo de sus anteojos se veía la silueta de un hombre y que además tenía ediciones, pero su padre indicó: “Ella está en la casa de una amiga con la que comparte trabajo y en la semana o cuando tenga tiempo, vendrá para Hurlingham a la casa de una amiga”.