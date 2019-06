Ya se sabe que su ex le inició acciones judiciales que ahora está dispuesta a seguir a muerte por lograr su objetivo.

Todo comenzó cuando aún Diego era director técnico de Dorados de Sinaloa en México y le propuso que ella volviera a tierras aztecas. Rocío le respondió rotundamente que al Distrito Federal no volvía.

Después pasó lo que es de público conocimiento, que Maradona renunció a continuar siendo técnico de Dorados y regresó a la Argentina para someterse a dos cirugías, una en el hombro y otra en la rodilla.

Más aún, parecía que la reconciliación iba en camino a transformarse en una segunda oportunidad para el amor entre Diego y Rocío, quienes compartieron juntos una noche.

Pero ahora todo se desvanece después de que Oliva lo pusiera contra la espada y la pared, al decirle "el casamiento o el juicio", por el que la joven rubia pretende 6 millones de dólares.

Ante este panorama, surge la pregunta del millón, ¿Diego se casará con Rocío?, que se formulan en todos los ambientes faranduleros, políticos y también judiciales.

Lo cierto es que el Diez quiere recuperar a toda costa a Oliva pero ella parece que puso sus condiciones para volver afectivamente con él.

Después de algunas idas y vueltas, y tras seis años de relación, en diciembre del año pasado Diego Maradona y Rocío Oliva le pusieron fin a su romance.

Ellos habían pasado una temporada juntos en México, en donde Maradona fue DT de Dorados de Sinaloa, pero al regresar a pasar las fiestas en el país cada uno siguió por su lado.

En enero de este año, Maradona volvió a México pero esta vez con su ex, Verónica Ojeda, y el hijo de ambos, Diego Fernando.

Allí le volvieron a dar una oportunidad a la relación, pero a los pocos meses se terminó todo: tras algunos episodios de violencia, Ojeda armó sus valijas y volvió al país con el pequeño.

El ex número uno del mundo también regresó al país con la intención de operarse el hombro y recuperar a Rocío Oliva.

Su ex, que también es futbolista, volvió a acercarse pero ahora -para volver a estar juntos como pareja- tiene una serie de requisitos, según contó Luis Ventura en Involucrados, América.

"Rocío le dijo que no se quería ir a México, que se quedara acá, y que si quería deponer el tema del juicio primero casorio", dijo el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas.

El juicio es un litigio legal por el cual la rubia le exige a Maradona 6 millones para que pueda continuar con el estilo de vida que tuvo durante la media docena de años en la que estuvieron juntos.

Mientras tanto, ni Diego ni Rocío han confesado públicamente sus verdaderos intenciones, pero todo hace suponer que en los próximos días saldrá la verdadera versión confirmada por sus propios protagonistas con respecto a qué pasará con esta mediática pareja, que ha dado, que da y que seguramente seguirá dando que hablar en la prensa de todo el mundo. Ahora la único que resta saber es la respuesta de Maradona.