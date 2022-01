Romina Malaspina hace subir la temperatura desde la playa

romi1.jpg

Semanas atrás Romina había estado también en la boca de todos cuando estuvo de vacaciones en Punta del Este donde lució una sensual bikini blanca que resalta su figura, a minutos de un desfile que la tuvo como protagonista.

“Los que ya me conocen un poco, sabrán que me encanta la playa a toda hora”, escribió la modelo al pie de la publicación donde sus fanáticos le dejaron comentarios y en pocas horas superó los 165 mil me gusta.

Además, la polifácetica artista sigue con la promoción de distintos productos en las redes sociales, especialmente en Instagram donde no para de crecer y tiene un excelente feedback con sus seguidores, a los cuales les consulta desde temas profundos a otros más banales como la elección de los outfits.