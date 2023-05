Romina Uhrig reveló que fue abusada a los ochos años: "Mi mamá no me creía"

“No se lo conté a mi mamá, se lo conté a mi abuela Pepa, porque yo iba mucho a dormir a su casa. Cuando se lo dije se puso como loca, y pasó justo mi tío, y ella se lo contó a él. Entonces fuimos los tres a la casa de mi mamá, y estaba su pareja, el que me había abusado. Cuando mi mamá abrió la puerta, mi tío empezó a gritar: “Llamalo al hijo de p... este”, mi mamá decía ‘¿qué pasó?, ¿qué pasó?’ , y ahí recuerdo que mi mamá al principio no me creía, de hecho hasta me dio una paliza”, recordó Uhrig muy conmovida.

En el programa Estamos en Una, de República Z, Romina relató que el marido de su mamá no la dejaba salir ni vestirse como ella quisiera. Él decía que yo lo provocaba. Viví mucho la violencia en mi entorno familiar, con mi mamá, con su pareja, y eso lo veía normal. Sufrí violencia verbal y física también, y eso repercutió después en mis parejas. Me costaba abrirme, no quería que me tocaran, o que me vieran desnuda”, contó.

Y enseguida continuó con su fuerte revelación: “No viví un abuso carnal, pero sí me tocó y se masturbaba delante mío. Yo se lo decía a mi mamá y ella no me creía pero porque ella no estaba bien. A mi mamá la llegué a sacar de una soga, cuando estaba a punto de colgarse y matarse”.

En ese sentido, Uhrig explicó que el episodio sufrido marcó su vida adulta: "Cuando hice terapia me di cuenta de que el problema venía con mi mamá, hay que sanar desde acá, los hombres que yo elegía eran muy parecidos a los de mi mamá. No es que nos tocan siempre los mismos hombres, sino que los elegimos".

"Para personas que nos criamos en ese ambiente creemos que es normal que una persona te insulte o te grite... a mí me decían que yo los provocaba", confesó.

"antes no lo podía hablar porque lloraba. Arrancaba a hablar del tema este y se me hacía un nudo, no podía hablar, era feo", dijo al comentar por qué no habló antes del tema, ni siquiera dentro del reality de Telefe.

Luego contó que sufrió "violencia física y verbal" de parte de una pareja: "Hubo varias situaciones: la última, la vez que salí corriendo, fue porque yo dije: 'Qué lindo alguien en la tele' y él me dio la cabeza contra la pared. Mientras yo sangraba por el golpe, él me decía: 'Perdoname, perdoname, pero vos también para qué decís eso'".

Al referirse a los padres de sus hijas (Mía, Felicitas y Nina), Uhrig destacó: "Agradezco a Dios por los padres que les tocaron a mis hijas, que son personas sanas de mente y de corazón. Una hace millones de cosas para que sus hijas no pasen por lo mismo y vivan ciertas cosas".